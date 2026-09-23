Школьники области отправились в путешествие по «Императорскому маршруту»

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В составе делегации - обучающиеся четырёх детских школ искусств Саратовской области: ДШИ №2 г. Шиханы, ДШИ №1 г. Вольска, ДШИ №5 Вольского муниципального района и ДШИ р.п. СеннойДвухдневная образовательная культурно‑просветительская программа сформирована как знакомство с историей Казани в эпоху Российской империи и направлена на развитие у школьников интереса к отечественному культурному наследию и исторической памяти.Программа сочетает экскурсионную составляющую с просветительскими материалами и позволяет проследить связь исторических событий с культурной и образовательной средой региона.Ребята посетят остров-град Свияжск, основанный в XVI веке по указу Ивана Грозного. На экскурсии узнают о событиях, связанных с празднованием 300-летия Дома Романовых в Казани, а также об исторических визитах российских императоров и великих князей на Свияжск. В Казани делегация ознакомится с Храмом‑памятником павшим воинам и Собором Казанской иконы Божией Матери, также для школьников организована обзорная экскурсия по Казанскому Кремлю, посещение Старо‑Татарской слободы и Университетского городка Императорского Казанского университета, основанного по указу Александра I."Национальные культурно‑просветительские программы для школьников реализуются Министерством культуры Российской Федерации в целях популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения детей к истории и культуре страны. Мероприятия проводятся рамках инициированного Президентом страны Владимиром Путиным нацпроекта «Семья» и направлены на укрепление семейных ценностей, воспитание патриотизма и формирование устойчивого интереса у молодого поколения к национальной истории и культуре", - отмечает министр культуры области Наталия Щелканова.