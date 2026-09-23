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Общественное наблюдение доказало эффективность выборов в Саратовской области

Новости / Главное в политике
Общественное наблюдение доказало эффективность выборов в Саратовской области



Анастасия Шевченко-Севостьянова, директор фонда содействия развитию межсекторного взаимодействия «Единение», член Общественной палаты РФ:

Как член Общественной палаты и Штаба общественного наблюдения, находясь в дни голосования внутри процесса, я лично убедилась, что выборы прошли честно, легитимно и прозрачно.
Все три дня голосования я вместе с коллегами по Штабу общественного наблюдения Общественной палаты Саратовской области осуществляла координацию работы наблюдателей, которые находились непосредственно на избирательных участках. Мы постоянно были на связи с ними: отвечали на вопросы, консультировали, помогали разобраться в ситуациях, которые требовали правовой оценки. Через призму этой работы была видна настоящая картина происходящего.
В первую очередь это люди, которые приходили на участки осознанно, спокойно, с настроем выполнить свой гражданский долг. Это избирательные комиссии, которые работали чётко, по процедуре, с полным соблюдением закона. Это наблюдатели, которые внимательно следили за каждым этапом – от выдачи бюллетеня до подсчёта голосов. Это Центр общественного видеонаблюдения, который работал круглосуточно и обеспечивал дополнительный уровень контроля.
Когда ты видишь всё это своими глазами, а не со стороны, ещё раз убеждаешься, что система общественного наблюдения доказала свою эффективность: выборы прошли открыто, прозрачно, и их результаты легитимны.