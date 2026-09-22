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В Балашове открылся детский культурно-просветительский центр «Колесо времени»

Новости
В Балашове открылся детский культурно-просветительский центр «Колесо времени»

В Балашове состоялось открытие детского культурно-просветительского центра «Колесо времени: край, в котором я живу». Новый центр создан на базе отремонтированной Центральной детской библиотеки в рамках нового направления национального проекта «Семья», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Обновлённая библиотека стала современным пространством для чтения, общения, творчества, краеведческой работы и интеллектуального развития детей и подростков. Концепция центра объединяет прошлое, настоящее и будущее Балашовского края, помогает юным жителям района узнавать больше об истории, традициях, культуре и природе Прихоперья.

На реализацию проекта направлено около 4 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Проведён ремонт помещений, обновлены фасад здания и входная группа, обеспечены безопасность и доступность для всех категорий посетителей. В библиотеке установлены современное оборудование и интерактивная доска, оборудованы комфортные зоны для чтения, самостоятельной работы, занятий в группах и творческих встреч. Книжный фонд учреждения насчитывает свыше 52 тысяч экземпляров изданий для детей и подростков.

Детский культурно-просветительский центр станет площадкой для встреч с писателями, краеведами, представителями творческих профессий и общественными деятелями. Здесь будут проходить тематические занятия, мастер-классы, исследовательские проекты, интерактивные программы и мероприятия, посвящённые истории малой родины.

«В 2026 году в Саратовской области благодаря новому направлению национального проекта „Семья“ будет открыто пять детских культурно-просветительских центров. Это важная часть работы по созданию современной, доступной и содержательной культурной среды для подрастающего поколения. Первый такой центр начал работу в сентябре на базе Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени А. С. Пушкина. Он уже активно принимает посетителей, объединяет детей, родителей и педагогов, предлагает интересные образовательные, творческие и просветительские программы. Открытие центра в Балашове расширяет возможности юных жителей района для развития, общения, творчества и знакомства с историей родного края», — подчеркнула министр культуры области Наталия Щелканова.