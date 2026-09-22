Минтруд напоминает: многодетные семьи Саратовской области могут получить компенсацию за обучение детей в вузах и ссузах

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В Саратовской области с 2023 года по инициативе губернатора Романа Бусаргина многодетным семьям предоставляется 50%-ная компенсация затрат на обучение детей в организациях среднего профессионального образования. С 2026 года компенсацию можно получить, если ребенок учится в высшем учебном заведении.«Эта мера поддержки предоставляется независимо от уровня дохода семьи. Получить 50% платы за обучение ребенка в вузе, колледже или техникуме, которые находятся на территории области, может семья, имеющая трех и более детей. Для удобства родителей компенсацию можно получить как сразу за несколько произведенных в течение года платежей, так и за каждый отдельный платеж, в том числе ежемесячный», – прокомментировала первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Гурьева.Размер компенсации определяется по документам, подтверждающим понесенные расходы на обучение. Компенсация назначается, если обращение за ней последовало в течение одного года с даты оплаты обучения.Более подробную информацию можно узнать в учреждениях соцподдержки по месту жительства или по единому номеру телефона министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09.