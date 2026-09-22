В Саратовской области стартовал второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

просмотров: 92

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.Цель акции состоит в получении информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, а также вопросов и предложений граждан в сфере совершенствования эффективности деятельности в области предупреждения наркопреступности, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.Жители региона также могут оказать содействие в проведении мониторинга сети Интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение наркотиков и их пропаганду.По телефонам дежурных частей ГУ МВД России по Саратовской области (102, 74-13-33) граждане могут сообщать о фактах неправомерной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.Второй этап акции продлится по 2 октября 2026 года.По информации ГУ МВД России по Саратовской области