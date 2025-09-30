Кирилл Лаврентев отметил важность продолжения работы социально значимого автобусного маршрута

просмотров: 44

«Возмещение расходов на работу социально значимого автобусного маршрута № 78, который проходит через три крупных медицинских центра онкодиспансер, инфекционную и противотуберкулезную больницы– является важным и правильным решением, направленным на улучшение транспортного сообщения в областном центре. Данным маршрутом активно пользуются не только пациенты и посетители этих медцентров, но и медицинский персонал. С открытием маршрута снизилась потребность пересадках,что также сказалось на комфорте пассажиров. Также автобусы, следующие по маршруту, отслеживаются на онлайн-картах: можно увидеть, когда транспорт прибудет на остановку. Обеспечение перевозок по регулируемому тарифу гарантирует соблюдение расписания и безопасность перевозок. Развитие маршрутной сети и введение маршрутов, работающих по регулируемому тарифу, - важные инициативы, которые сказываются на благополучии саратовцев», - отметил депутат облдумы Кирилл Лаврентьев.