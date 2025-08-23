23 августа 2025 СУББОТА
Новости
16:30 | 23 августа
Саратовский ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке Защитников Отечества»
16:25 | 23 августа
Учащиеся школы-интерната угостили делегацию Ассамблеи традиционным хвалынским пирогом
09:23 | 23 августа
Кураторы кампании против строительства школы раздают инструкции из-за границы
22:34 | 22 августа
Главный женский орден РПЦ присвоен Елене Батуриной
18:59 | 22 августа
Жителям  пострадавшего в Ершове дома помогут с ремонтом  квартир
18:10 | 22 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
17:32 | 22 августа
Саратовский студент из Африки выучил на СВО русский язык
17:31 | 22 августа
Балаковский боец «Кулугур» обезвредил 22 вражеских дрона и спас жизни сослуживцев
14:00 | 22 августа
Вместе сохраним память поколений: в регионе обсудили военно-патриотическое воспитание молодежи
13:00 | 22 августа
В Саратове в День Государственного флага пройдут концерты, праздничные программы и познавательные мероприятия для детей
Учащиеся школы-интерната угостили делегацию Ассамблеи традиционным хвалынским пирогом

Общество
Заместитель гендиректора Ассамблеи народов России Наталья Альтнер прибыла в Саратов с рабочим визитом. Вместе с Борисом Шинчуком, председателем Ассамблеи в регионе и заместителем министра образования Саратовской области Галиной Калягиной они посетили школу-интернат города Хвалынска.

Там успешно развивают образовательный проект «Путевка в жизнь» регионального отделения Ассамблеи народов России. Новый этап проекта по обучению специальности «повар русской кухни» реализуют на современном оборудовании при поддержке Фонда Президентских грантов.


Ребята приготовили нам угощение - традиционный хвалынский яблочный пирог. Вместе с ними мы приняли участие в кулинарном мастер-классе, увидели прекрасную слаженную работу детей с их наставниками. Подчеркну, у воспитанников проекта достаточно высокий уровень теоретической и практической подготовки, - отметила Наталья Альтнер.


Наталья Олеговна вместе с Борисом Леонидовичем вручила ребятам подарки и фирменные футболки Ассамблеи народов России, в которых будет здорово принимать новых гостей школы-интерната.

Известно, что в ходе рабочего визита в Саратовскую область, заместитель гендиректора провела встречи с представителями татарского, армянского народов и членами национально-культурной автономии российских немцев.

Также были проведены встречи по вопросам подготовки к проведению Окружного этапа премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ – 2025». Напомним, победителей из Приволжского федерального округа соберут в Саратове для торжественной церемонии награждения в октябре текущего года.