Учащиеся школы-интерната угостили делегацию Ассамблеи традиционным хвалынским пирогом

Заместитель гендиректора Ассамблеи народов России Наталья Альтнер прибыла в Саратов с рабочим визитом. Вместе с Борисом Шинчуком, председателем Ассамблеи в регионе и заместителем министра образования Саратовской области Галиной Калягиной они посетили школу-интернат города Хвалынска.Там успешно развивают образовательный проект «Путевка в жизнь» регионального отделения Ассамблеи народов России. Новый этап проекта по обучению специальности «повар русской кухни» реализуют на современном оборудовании при поддержке Фонда Президентских грантов.Ребята приготовили нам угощение - традиционный хвалынский яблочный пирог. Вместе с ними мы приняли участие в кулинарном мастер-классе, увидели прекрасную слаженную работу детей с их наставниками. Подчеркну, у воспитанников проекта достаточно высокий уровень теоретической и практической подготовки, - отметила Наталья Альтнер.Наталья Олеговна вместе с Борисом Леонидовичем вручила ребятам подарки и фирменные футболки Ассамблеи народов России, в которых будет здорово принимать новых гостей школы-интерната.Известно, что в ходе рабочего визита в Саратовскую область, заместитель гендиректора провела встречи с представителями татарского, армянского народов и членами национально-культурной автономии российских немцев.Также были проведены встречи по вопросам подготовки к проведению Окружного этапа премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ – 2025». Напомним, победителей из Приволжского федерального округа соберут в Саратове для торжественной церемонии награждения в октябре текущего года.