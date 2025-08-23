Главный женский орден РПЦ присвоен Елене Батуриной

просмотров: 92

19 августа, в день 25-летия Великого освящения восстановленного Храма Христа Спасителя и в праздник Преображения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл присвоил Елене Батуриной Орден Святой равноапостольной княгини Ольги. Присвоение состоялось по завершению торжественного богослужения по случаю праздника Преображения Господня в Храме Христа Спасителя.Орден Святой равноапостольной княгини Ольги – главный женский орден Русской православной церкви – был учреждён Патриархом Пименом и Священным синодом в 1988 году в ознаменование 1000-летия крещения Руси.В своей завершающей речи Патриарх Кирилл напомнил о трагических и страшных обстоятельствах разрушения собора, и как непросто принималось решение о его восстановлении: «Мы не можем сегодня не вспомнить о Юрии Михайловиче Лужкове и его историческом вкладе в обновление города, возможность построить десятки храмов, открыть школы. Великим памятником его мужества и служения Москве является этот святой храм. Я хотел бы сердечно поблагодарить супругу Юрия Михайловича, в душе обращая взор к его памяти. Пусть Господь хранит его память, пусть память о нем переходит из рода в род в этом первопрестольном граде».В этот же день в Музейной галерее Храма Христа Спасителя открылась выставка «Москва и жизнь. Возрождение московского Храма». Выставка, приуроченная к 25-летию со дня Великого освящения Храма Христа Спасителя, посвящена Юрию Михайловичу Лужкову и его вкладу в возрождение храмов Москвы, историю воссоздания Храма Христа Спасителя и той роли, которую Ю. М. Лужков сыграл в возрождении святыни, значимой для каждого православного россиянина.