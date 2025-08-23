23 августа 2025 СУББОТА
22:34 | 22 августа
Главный женский орден РПЦ присвоен Елене Батуриной
18:59 | 22 августа
Жителям  пострадавшего в Ершове дома помогут с ремонтом  квартир
18:10 | 22 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
17:32 | 22 августа
Саратовский студент из Африки выучил на СВО русский язык
17:31 | 22 августа
Балаковский боец «Кулугур» обезвредил 22 вражеских дрона и спас жизни сослуживцев
14:00 | 22 августа
Вместе сохраним память поколений: в регионе обсудили военно-патриотическое воспитание молодежи
13:00 | 22 августа
В Саратове в День Государственного флага пройдут концерты, праздничные программы и познавательные мероприятия для детей
12:02 | 22 августа
По программе модернизации первичного звена здравоохранения за пять лет в лечебные учреждения области поступил 41 флюорограф
11:40 | 22 августа
Нападки на Литневскую считают попыткой обесценить реальную помощь саратовцев участникам СВО
11:00 | 22 августа
Роман Бусаргин:В этом году в больнице в Турках отремонтируем здание пищеблока и подход к поликлинике
Главный женский орден РПЦ присвоен Елене Батуриной

Общество
Главный женский орден РПЦ присвоен Елене Батуриной


19 августа, в день 25-летия Великого освящения восстановленного Храма Христа Спасителя и в праздник Преображения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл присвоил Елене Батуриной Орден Святой равноапостольной княгини Ольги. Присвоение состоялось по завершению торжественного богослужения по случаю праздника Преображения Господня в Храме Христа Спасителя.

Орден Святой равноапостольной княгини Ольги – главный женский орден Русской православной церкви – был учреждён Патриархом Пименом и Священным синодом в 1988 году в ознаменование 1000-летия крещения Руси.

В своей завершающей речи Патриарх Кирилл напомнил о трагических и страшных обстоятельствах разрушения собора, и как непросто принималось решение о его восстановлении: «Мы не можем сегодня не вспомнить о Юрии Михайловиче Лужкове и его историческом вкладе в обновление города, возможность построить десятки храмов, открыть школы. Великим памятником его мужества и служения Москве является этот святой храм. Я хотел бы сердечно поблагодарить супругу Юрия Михайловича, в душе обращая взор к его памяти. Пусть Господь хранит его память, пусть память о нем переходит из рода в род в этом первопрестольном граде».

В этот же день в Музейной галерее Храма Христа Спасителя открылась выставка «Москва и жизнь. Возрождение московского Храма». Выставка, приуроченная к 25-летию со дня Великого освящения Храма Христа Спасителя, посвящена Юрию Михайловичу Лужкову и его вкладу в возрождение храмов Москвы, историю воссоздания Храма Христа Спасителя и той роли, которую Ю. М. Лужков сыграл в возрождении святыни, значимой для каждого православного россиянина.