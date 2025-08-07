Авезниязов назвал системным подход к социальной адаптации героев

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Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», член Общественного совета программы "Наши герои" Сергей Авезниязов поделился своим мнением о том, как в регионе организована работа по адаптации ветеранов боевых действий."В Саратовской области созданы все условия для того, чтобы ветераны СВО не только получили необходимую помощь после возвращения, но и смогли раскрыть свой потенциал. В рамках региональной программы «Наши герои», инициированной Губернатором области Романом Бусаргиным, участники смогут пройти обучение у ведущих преподавателей и экспертов, получить поддержку от опытных наставников – представителей органов власти и коммерческих структур, а в дальнейшем пройти стажировки и трудоустроиться на новое место. Все это, конечно же, дает уверенность в завтрашнем дне.Важно, что программа реализуется во взаимодействии органов власти, бизнеса, общественности и образовательных учреждений. Это не разовая акция, а долгосрочная стратегия, которая делает Саратовскую область примером системного подхода к социальной адаптации героев", - считает Сергей Авезниязов.Напомним, региональная программа «Наши герои» реализуется по аналогии с федеральным проектом президента Владимира Путина «Время Героев».