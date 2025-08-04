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Воспитанникам военно-патриотические клубов вручили грамоты от атамана казачьего общества

Общество
Воспитанникам военно-патриотические клубов вручили грамоты от атамана казачьего общества

Сегодня воспитанники военно-патриотических клубов под руководством атамана Окружного казачьего общества Саратовской области, участника СВО, ветерана боевых действий А. В. Фетисова совершили свой первый парашютный прыжок в Саратовском  аэроклубе им. Ю. А. Гагарина.

Воспитанникам военно-патриотические клубов вручили грамоты от атамана казачьего общества
Воспитанникам военно-патриотические клубов вручили грамоты от атамана казачьего общества

Поздравил воспитанников клуба со столь значимым событием в их жизни Председатель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Викторович Щукин. Начальник аэроклуба Алексеев Владимир Евгеньевич пожелал ребятам продолжать заниматься парашютным спортом и вручил свидетельство о первом прыжке.

Воспитанникам военно-патриотические клубов вручили грамоты от атамана казачьего общества
Воспитанникам военно-патриотические клубов вручили грамоты от атамана казачьего общества

Андрей Викторович вручил бойцам парашютные значки.
Руководство аэроклуба были награждены грамотами и благодарностями атамана Окружного казачьего общества .