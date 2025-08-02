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В саратовском «Доброцентре» пенсионеров обучают кройке и шитью

Общество
В саратовском «Доброцентре» пенсионеров обучают кройке и шитью


В отделении дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения г. Саратова под руководством «серебряного» волонтера Ирины Игнатьевой в рамках технологии «Доброцентр» проходят занятия в кружке кройки и шитья «Орхидея».

На занятиях старшие осваивают основы рукоделия, учатся создавать уникальные изделия своими руками и делятся творческими идеями.

«Научиться шить можно в любом возрасте даже при отсутствии специальных знаний. Главное – желание, несколько уроков и хорошая атмосфера, как в нашем Доброцентре», - поделились мастерицы.

Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров и работа социальных технологий стали доступными для получателей услуг Саратовской области и поддерживаются в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.