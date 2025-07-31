В Нижнекамске прошел фестиваль «День семьи»
В Нижнекамске состоялось яркое и запоминающееся событие — фестиваль «День семьи», организованный Шинным комплексом для сотрудников предприятий и членов их семей. Местом встречи стал спорткомплекс «Шинник», который на один день превратился в масштабный парк активностей, радости и живого общения.
Фестиваль стал настоящим праздником семейных ценностей и корпоративной культуры. Для гостей всех возрастов была подготовлена насыщенная программа: детские мастер-классы, батутики и аттракционы, весёлые спортивные конкурсы, зоны с угощениями и, конечно же, живой концерт, который объединил всех участников в тёплой и душевной атмосфере.
Особое внимание привлекла тематическая выставка техники, на которой были представлены образцы крупной спецтехники и спортивные грузовики. Каждый экспонат был оснащён шинами отечественного производства, что позволило наглядно продемонстрировать качество и надёжность продукции предприятия в реальных условиях эксплуатации — от ралли до тяжёлой строительной техники.
Ярким моментом фестиваля стало зрелищное командное соревнование по переворачиванию грузовых шин, в котором приняли участие сотрудники шинного комплекса.
Фестиваль стал настоящим праздником семейных ценностей и корпоративной культуры. Для гостей всех возрастов была подготовлена насыщенная программа: детские мастер-классы, батутики и аттракционы, весёлые спортивные конкурсы, зоны с угощениями и, конечно же, живой концерт, который объединил всех участников в тёплой и душевной атмосфере.
Особое внимание привлекла тематическая выставка техники, на которой были представлены образцы крупной спецтехники и спортивные грузовики. Каждый экспонат был оснащён шинами отечественного производства, что позволило наглядно продемонстрировать качество и надёжность продукции предприятия в реальных условиях эксплуатации — от ралли до тяжёлой строительной техники.
Ярким моментом фестиваля стало зрелищное командное соревнование по переворачиванию грузовых шин, в котором приняли участие сотрудники шинного комплекса.