В Нижнекамске прошел фестиваль «День семьи»

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Фестиваль стал настоящим праздником семейных ценностей и корпоративной культуры. Для гостей всех возрастов была подготовлена насыщенная программа: детские мастер-классы, батутики и аттракционы, весёлые спортивные конкурсы, зоны с угощениями и, конечно же, живой концерт, который объединил всех участников в тёплой и душевной атмосфере.Особое внимание привлекла тематическая выставка техники, на которой были представлены образцы крупной спецтехники и спортивные грузовики. Каждый экспонат был оснащён шинами отечественного производства, что позволило наглядно продемонстрировать качество и надёжность продукции предприятия в реальных условиях эксплуатации — от ралли до тяжёлой строительной техники.Ярким моментом фестиваля стало зрелищное командное соревнование по переворачиванию грузовых шин, в котором приняли участие сотрудники шинного комплекса.