Передовики нефтехимической отрасли отмечены за вклад в промышленность республики

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В Казани состоялась торжественная церемония награждения передовиков нефтехимической отрасли Татарстана. Мероприятие прошло при участии руководства республики и отраслевых предприятий, собрав лучших представителей химической и перерабатывающей промышленности.Премьер-министр РТ Алексей Песошин лично вручил награды и поблагодарил специалистов за добросовестную работу, подчеркнув, что именно благодаря таким профессионалам нефтехимия Татарстана остаётся драйвером экономики региона.Среди отмеченных наградами — сотрудники шинного комплекса, внёсшие весомый вклад в развитие производства, повышение качества продукции и поддержание высоких стандартов безопасности и технологической дисциплины.Это заслуженное признание их многолетнего добросовестного труда, высокого профессионализма и ответственного отношения к делу. Их работа — пример преданности профессии и личного вклада в общее дело, важное как для предприятия, так и для всей отрасли.