Илья Чугунов:Прежде чем приступить к строительству, проект проходит тщательную экспертизу

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«Все этапы - от проектирования до эксплуатации - строго регламентируются. Прежде чем приступить к строительству, проект проходит тщательную экспертизу, подтверждающую соблюдение всех норм и правил. Затем, в процессе возведения, осуществляется постоянный строительный контроль, а после завершения работ проводится проверка соответствия объекта утвержденному проекту. Только после успешного прохождения всех проверок объект получает разрешение на ввод в эксплуатацию», - рассказал Илья Чугунов, заместитель директора ООО «Промышленная безопасность».Он также добавил, что профессиональный термин «класс опасности» - используется только специалистами в рамках технического надзора.