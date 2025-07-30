30 июля 2025 СРЕДА
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Илья Чугунов:Прежде чем приступить к строительству, проект проходит тщательную экспертизу

Общество
Производства, размещаемые на площадках Столыпинского индустриального парка, проходят строгий отбор в рамках требований безопасности. Строгие правила и нормы для этого установлены на законодательном уровне.


«Все этапы - от проектирования до эксплуатации - строго регламентируются. Прежде чем приступить к строительству, проект проходит тщательную экспертизу, подтверждающую соблюдение всех норм и правил. Затем, в процессе возведения, осуществляется постоянный строительный контроль, а после завершения работ проводится проверка соответствия объекта утвержденному проекту. Только после успешного прохождения всех проверок объект получает разрешение на ввод в эксплуатацию», - рассказал Илья Чугунов, заместитель директора ООО «Промышленная безопасность».

Он также добавил, что профессиональный термин «класс опасности» - используется только специалистами в рамках технического надзора.