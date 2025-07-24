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Историк Кубанкин: «Памятнику Боголюбову в Саратове быть!»

Общество
Увековечивание памяти Алексея Боголюбова станет восстановлением исторической справедливости. Об этом заявил Дмитрий Кубанкин, - директор Исторического парка «Россия - Моя история», организатор Фестиваля «Укек», руководитель археологической экспедиции на Увекском городище.


Как отметил историк, Боголюбов оставил потомкам не только впечатляющее художественное наследие, но и является примером выдающегося мецената.

- Алексей Петрович, совмещавший карьеру морского офицера со званием придворного живописца при трех императорах и ролью покровителя молодых талантов, был истинным человеком искусства.

Родившись в Новгородской губернии, живя в Петербурге и Москве, и часто путешествуя по Европе, он всегда считал Саратов своей родиной.

Стремясь восстановить доброе имя своего деда, писателя и революционера Александра Радищева, Боголюбов задумал создать музей в Саратове. Эта мечта осуществилась лишь спустя почти десятилетие.

Рисовальное училище имени Боголюбова, открытое в 1897 году, и сегодня готовит специалистов по живописи, скульптуре и дизайну.

Далеко не каждый великий человек имеет такую грандиозную летопись великих дел на благо России и во славу Саратова.  Памятнику Боголюбову в нашем городе быть!

Напомним, идею установки памятника выдвинули представители саратовского культурного сообщества. Их инициатива была поддержана губернатором Романом Бусаргиным.