Историк Кубанкин: «Памятнику Боголюбову в Саратове быть!»
Увековечивание памяти Алексея Боголюбова станет восстановлением исторической справедливости. Об этом заявил Дмитрий Кубанкин, - директор Исторического парка «Россия - Моя история», организатор Фестиваля «Укек», руководитель археологической экспедиции на Увекском городище.
Как отметил историк, Боголюбов оставил потомкам не только впечатляющее художественное наследие, но и является примером выдающегося мецената.
- Алексей Петрович, совмещавший карьеру морского офицера со званием придворного живописца при трех императорах и ролью покровителя молодых талантов, был истинным человеком искусства.
Родившись в Новгородской губернии, живя в Петербурге и Москве, и часто путешествуя по Европе, он всегда считал Саратов своей родиной.
Стремясь восстановить доброе имя своего деда, писателя и революционера Александра Радищева, Боголюбов задумал создать музей в Саратове. Эта мечта осуществилась лишь спустя почти десятилетие.
Рисовальное училище имени Боголюбова, открытое в 1897 году, и сегодня готовит специалистов по живописи, скульптуре и дизайну.
Далеко не каждый великий человек имеет такую грандиозную летопись великих дел на благо России и во славу Саратова. Памятнику Боголюбову в нашем городе быть!
Напомним, идею установки памятника выдвинули представители саратовского культурного сообщества. Их инициатива была поддержана губернатором Романом Бусаргиным.
Как отметил историк, Боголюбов оставил потомкам не только впечатляющее художественное наследие, но и является примером выдающегося мецената.
- Алексей Петрович, совмещавший карьеру морского офицера со званием придворного живописца при трех императорах и ролью покровителя молодых талантов, был истинным человеком искусства.
Родившись в Новгородской губернии, живя в Петербурге и Москве, и часто путешествуя по Европе, он всегда считал Саратов своей родиной.
Стремясь восстановить доброе имя своего деда, писателя и революционера Александра Радищева, Боголюбов задумал создать музей в Саратове. Эта мечта осуществилась лишь спустя почти десятилетие.
Рисовальное училище имени Боголюбова, открытое в 1897 году, и сегодня готовит специалистов по живописи, скульптуре и дизайну.
Далеко не каждый великий человек имеет такую грандиозную летопись великих дел на благо России и во славу Саратова. Памятнику Боголюбову в нашем городе быть!
Напомним, идею установки памятника выдвинули представители саратовского культурного сообщества. Их инициатива была поддержана губернатором Романом Бусаргиным.