Председатель чечено-ингушского центра прокомментировал задержание подростков

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"Сегодня в нескольких новостных источниках появилась информация о том, что представители силовых структур задержали группу молодых людей, проявлявших враждебное поведение по отношению к подросткам различных национальностей в городе Саратове.Мы понимаем, что данный инцидент спровоцировал широкий общественный резонанс и закономерную обеспокоенность.Хочу подчеркнуть, что подобные действия, вне зависимости от мотивов, национальности и социального положения задержанных являются абсолютно недопустимыми.Вместе с этим, призываю всех проявить терпение и не судить какую-либо национальность по отдельным представителям. Каждый человек должен оцениваться по своим поступкам и моральным качествам.Сегодня всем нам необходимо сосредоточиться на укреплении единства, развитии межкультурного диалога и воспитании у подрастающего поколения уважения к представителям разных национальностей и религий.Уверен, что правоохранительные органы разберутся во всём произошедшем, и все лица, причастные к противоправным действиям, будут привлечены к ответственности в соответствии с нормами российского законодательства".