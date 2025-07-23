23 июля 2025 СРЕДА
Новости
17:30 | 23 июля
«иВолга» ждет своих звезд: все готово к старту масштабного молодежного события
17:00 | 23 июля
Саратовский театр оперетты стал победителем Всероссийского конкурса театральных постановок
16:30 | 23 июля
В Озинском районе расширяют производство извести
16:10 | 23 июля
Саратовские строители представят регион в финале Всероссийского профессионального конкурса
15:30 | 23 июля
В Екатериновской больнице появился современный аппарат для диагностики глазных заболеваний
14:01 | 23 июля
Александр Заварзин - бронзовый призер чемпионата России по радиоуправляемым моделям-копиям самолетов
13:00 | 23 июля
В пунктах проката «Активное долголетие» можно взять велосипеды и скандинавские палки
12:16 | 23 июля
Подростки повышают правовую грамотность
11:10 | 23 июля
Поправки в бюджет: средства направят на ремонт дворов, транспорт и здравоохранение
10:30 | 23 июля
Стартовала регистрация на форум "Хопер-2025"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Председатель чечено-ингушского центра прокомментировал задержание подростков

Общество
Адам Дадаев, председатель Саратовской региональной общественной организации «Чечено-Ингушский культурный центр «Вайнах» сделал заявление в связи с задержанием силовиками группы подростков в Саратове. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики региона.


"Сегодня в нескольких новостных источниках появилась информация о том, что представители силовых структур задержали группу молодых людей, проявлявших враждебное поведение по отношению к подросткам различных национальностей в городе Саратове.

Мы понимаем, что данный инцидент спровоцировал широкий общественный резонанс и закономерную обеспокоенность.

Хочу подчеркнуть, что подобные действия, вне зависимости от мотивов, национальности и социального положения задержанных являются абсолютно недопустимыми.

Вместе с этим, призываю всех проявить терпение и не судить какую-либо национальность по отдельным представителям. Каждый человек должен оцениваться по своим поступкам и моральным качествам.

Сегодня всем нам необходимо сосредоточиться на укреплении единства, развитии межкультурного диалога и воспитании у подрастающего поколения уважения к представителям разных национальностей и религий.

Уверен, что правоохранительные органы разберутся во всём произошедшем, и все лица, причастные к противоправным действиям, будут привлечены к ответственности в соответствии с нормами российского законодательства".