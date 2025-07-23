Председатель чечено-ингушского центра прокомментировал задержание подростков
Адам Дадаев, председатель Саратовской региональной общественной организации «Чечено-Ингушский культурный центр «Вайнах» сделал заявление в связи с задержанием силовиками группы подростков в Саратове. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики региона.
"Сегодня в нескольких новостных источниках появилась информация о том, что представители силовых структур задержали группу молодых людей, проявлявших враждебное поведение по отношению к подросткам различных национальностей в городе Саратове.
Мы понимаем, что данный инцидент спровоцировал широкий общественный резонанс и закономерную обеспокоенность.
Хочу подчеркнуть, что подобные действия, вне зависимости от мотивов, национальности и социального положения задержанных являются абсолютно недопустимыми.
Вместе с этим, призываю всех проявить терпение и не судить какую-либо национальность по отдельным представителям. Каждый человек должен оцениваться по своим поступкам и моральным качествам.
Сегодня всем нам необходимо сосредоточиться на укреплении единства, развитии межкультурного диалога и воспитании у подрастающего поколения уважения к представителям разных национальностей и религий.
Уверен, что правоохранительные органы разберутся во всём произошедшем, и все лица, причастные к противоправным действиям, будут привлечены к ответственности в соответствии с нормами российского законодательства".
"Сегодня в нескольких новостных источниках появилась информация о том, что представители силовых структур задержали группу молодых людей, проявлявших враждебное поведение по отношению к подросткам различных национальностей в городе Саратове.
Мы понимаем, что данный инцидент спровоцировал широкий общественный резонанс и закономерную обеспокоенность.
Хочу подчеркнуть, что подобные действия, вне зависимости от мотивов, национальности и социального положения задержанных являются абсолютно недопустимыми.
Вместе с этим, призываю всех проявить терпение и не судить какую-либо национальность по отдельным представителям. Каждый человек должен оцениваться по своим поступкам и моральным качествам.
Сегодня всем нам необходимо сосредоточиться на укреплении единства, развитии межкультурного диалога и воспитании у подрастающего поколения уважения к представителям разных национальностей и религий.
Уверен, что правоохранительные органы разберутся во всём произошедшем, и все лица, причастные к противоправным действиям, будут привлечены к ответственности в соответствии с нормами российского законодательства".