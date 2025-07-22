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Парк Юрия Лужкова принял спортсменов со всей страны на фестивале экстремального спорта The BOWL

Общество
Парк Юрия Лужкова принял спортсменов со всей страны на фестивале экстремального спорта The BOWL


19 июля в парке Юрия Лужкова и при участии Фонда Юрия Лужкова прошел девятый ежегодный летний московский фестиваль The BOWL – одно из самых зрелищных спортивных мероприятий года, посвященное уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни.

В крупнейшем бетонном боуле Москвы в девятый раз собрались лучшие в стране скейтбордисты и ВМХ-райдеры. Они выполняли экстремальные трюки, соревнуясь в сложности, техничности и зрелищности. К приглашенным профессиональным скейтерам в открытом конкурсе могли присоединиться все желающие спортсмены.


В рамках фестиваля прошли соревнования в дисциплинах «скейтбординг» и «BMX», а также конкурсы на лучший трюк. На фестивале получить уроки катания на скейтборде мог любой желающий – бесплатная открытая скейт-школа принимала учеников любого возраста и уровня подготовки.

В связи с погодными условиями провести полноценные соревнования во всех дисциплинах не удалось, и организаторы приняли решение наградить участников исходя из результатов квалификационных попыток.


Парк Юрия Лужкова принял спортсменов со всей страны на фестивале экстремального спорта The BOWL

В BMX-дисциплине первое место занял Константин Андреев – его попытка была особенно впечатляющей благодаря превосходно выполненным коронным трюкам. На втором месте – Сергей Супонин за сложные комбинации и широкий набор трюков. На третьем – Артем Агарков, показавший уникальный стиль BMX-фристайла и креативное использование площадки.

В скейт-категории «золото» завоевал Дмитрий Бравичев за безупречную попытку, разнообразие трюков и уверенное исполнение. «Серебро» получила Вера Навалихина за невероятно высокие пролеты, а «бронзу» – Ярослав Ленчевский, впечатливший судей амплитудными вылетами и длинными скольжениями.

В категории «скейтбординг» судьями выступили настоящие звезды отечественного скейта Игорь Бочаров, Владимир Павлов и Павел Коваленко. Судьями в категории «BMX» стали профессиональные спортсмены и тренеры Федор Забалуев, Александр Белевский и Павел Никонов.

По итогам квалификационных попыток Фонд Юрия Лужкова вручил кубки «За самое зрелищное исполнение» – Вере Навалихиной за головокружительные высотные вылеты и Петру Павленко за сверхбыстрые заезды и огромную амплитуду. Призовой фонд же будет разыгран в следующем году.

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина отметила, что «Фонд Юрия Лужкова с огромным удовольствием поддерживает фестиваль The BOWL, продолжая работу Юрия Михайловича по популяризации спорта среди молодежи, в том числе и экстремальных его видов. Стараниями Юрия Михайловича в Москве появилось огромное количество спортивных объектов, школ и площадок, проводились состязания высочайшего уровня. Мы рады видеть, что в парке, названном в его честь, проводятся настоящие городские праздники спорта и мастерства, привлекая все больше зрителей и участников».

Парк «Садовники» был переименован в честь Юрия Лужкова решением Правительства Москвы при поддержке Президента России 21 сентября 2021 года, в день 85-летия со дня рождения «народного мэра».

Мероприятия в память о Юрии Михайловиче, а также общественно-значимые инициативы, реализуемые в Москве и других городах страны Фондом Юрия Лужкова, призваны увековечить память, сохранить и популяризировать его общественное, политическое, литературное и научное наследие, а также продолжить и развить его филантропические начинания во благо жителей Москвы и страны.