Парк Юрия Лужкова принял спортсменов со всей страны на фестивале экстремального спорта The BOWL

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19 июля в парке Юрия Лужкова и при участии Фонда Юрия Лужкова прошел девятый ежегодный летний московский фестиваль The BOWL – одно из самых зрелищных спортивных мероприятий года, посвященное уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни.В крупнейшем бетонном боуле Москвы в девятый раз собрались лучшие в стране скейтбордисты и ВМХ-райдеры. Они выполняли экстремальные трюки, соревнуясь в сложности, техничности и зрелищности. К приглашенным профессиональным скейтерам в открытом конкурсе могли присоединиться все желающие спортсмены.В рамках фестиваля прошли соревнования в дисциплинах «скейтбординг» и «BMX», а также конкурсы на лучший трюк. На фестивале получить уроки катания на скейтборде мог любой желающий – бесплатная открытая скейт-школа принимала учеников любого возраста и уровня подготовки.В связи с погодными условиями провести полноценные соревнования во всех дисциплинах не удалось, и организаторы приняли решение наградить участников исходя из результатов квалификационных попыток.В BMX-дисциплине первое место занял Константин Андреев – его попытка была особенно впечатляющей благодаря превосходно выполненным коронным трюкам. На втором месте – Сергей Супонин за сложные комбинации и широкий набор трюков. На третьем – Артем Агарков, показавший уникальный стиль BMX-фристайла и креативное использование площадки.В скейт-категории «золото» завоевал Дмитрий Бравичев за безупречную попытку, разнообразие трюков и уверенное исполнение. «Серебро» получила Вера Навалихина за невероятно высокие пролеты, а «бронзу» – Ярослав Ленчевский, впечатливший судей амплитудными вылетами и длинными скольжениями.В категории «скейтбординг» судьями выступили настоящие звезды отечественного скейта Игорь Бочаров, Владимир Павлов и Павел Коваленко. Судьями в категории «BMX» стали профессиональные спортсмены и тренеры Федор Забалуев, Александр Белевский и Павел Никонов.По итогам квалификационных попыток Фонд Юрия Лужкова вручил кубки «За самое зрелищное исполнение» – Вере Навалихиной за головокружительные высотные вылеты и Петру Павленко за сверхбыстрые заезды и огромную амплитуду. Призовой фонд же будет разыгран в следующем году.Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина отметила, что «Фонд Юрия Лужкова с огромным удовольствием поддерживает фестиваль The BOWL, продолжая работу Юрия Михайловича по популяризации спорта среди молодежи, в том числе и экстремальных его видов. Стараниями Юрия Михайловича в Москве появилось огромное количество спортивных объектов, школ и площадок, проводились состязания высочайшего уровня. Мы рады видеть, что в парке, названном в его честь, проводятся настоящие городские праздники спорта и мастерства, привлекая все больше зрителей и участников».Парк «Садовники» был переименован в честь Юрия Лужкова решением Правительства Москвы при поддержке Президента России 21 сентября 2021 года, в день 85-летия со дня рождения «народного мэра».Мероприятия в память о Юрии Михайловиче, а также общественно-значимые инициативы, реализуемые в Москве и других городах страны Фондом Юрия Лужкова, призваны увековечить память, сохранить и популяризировать его общественное, политическое, литературное и научное наследие, а также продолжить и развить его филантропические начинания во благо жителей Москвы и страны.