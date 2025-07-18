18 июля 2025 ПЯТНИЦА
Новости
22:59 | 17 июля
Столица отметила День московского транспорта парадом исторических трамваев и ретроралли
18:00 | 17 июля
Саратовский волонтер отметил опыт наставников программы «Наши герои»
17:00 | 17 июля
Более 9 тыс. юных жителей области стали участниками профилактических занятий со спасателями
16:30 | 17 июля
Радищевский музей подготовил программу мероприятий для участников СВО и членов их семей
15:30 | 17 июля
Клуб продюсеров Саратовской области обсудил развитие сферы киноиндустрии
14:52 | 17 июля
В Саратовской области реализуются проекты по улучшению водоснабжения 
14:00 | 17 июля
Проект преподавателя колледжа по популяризации детской хоровой музыки выиграл грант Президента России
13:02 | 17 июля
Возможностями нового флюорографа воспользовались более 30 тысяч жителей Татищевского района
12:38 | 17 июля
Главные врачи помогают абитуриентам-целевикам подать документы в вуз
12:00 | 17 июля
В обновленном Доме молодежи Энгельса стартовали мероприятия для молодых семей по нацпроекту «Молодежь и дети»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Столица отметила День московского транспорта парадом исторических трамваев и ретроралли

Общество / Бизнес
Столица отметила День московского транспорта парадом исторических трамваев и ретроралли

12 июля в Москве состоялся четвёртый этап Кубка РАФ и Кубка АСО «Наследие» — ретроралли «СТОЛИЦА.RODIS Классик Тур».

Парад исторических трамваев открыл программу праздника, посвящённого Дню московского транспорта. Яркая колонна ретротрамваев, возглавляемая легендарной конкой, создала неповторимую атмосферу старой Москвы, после чего внимание гостей переключилось на главных героев дня — легендарные автомобили прошлого века и облаченных в элегантные наряды спортсменов.

Выставка раритетных автомобилей стартовала в 10:00. Гости мероприятия смогли увидеть более 140 уникальных автомобилей, среди которых Alfa Romeo RL Super Sport 1925 года (отмечающий в этом году свой столетний юбилей), Chevrolet Corvette, Mercedes-Benz SLR McLaren, а также неизменная советская классика — «Волга» ГАЗ-21, «Победа» и «Москвичи».

Торжественный старт состоялся в 12:15. Около 80 экипажей проследовали по знаковым местам столицы: набережным Яузы и Москвы-реки, Таганской площади, территории МГУ, Кутузовскому и Комсомольскому проспектам, а также историческому району Немецкой слободы.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Центре международной торговли. Ювелирный дом провёл презентацию Кубка сезона 2025 по ралли на классических автомобилях АСО «Наследие», вручил победителям в пяти спортивных зачётах награды — выполненные из серебра медали в виде автомобильного колеса, а также наградил специальной медалью самого стильного участника ралли. В завершение мероприятия, по традиции, с творческими номерами выступили юные таланты — дети участников и гостей ралли.

Ретроралли «СТОЛИЦА.RODIS Классик Тур» вновь подтвердило статус одного из самых масштабных событий в мире классического автоспорта России, объединившего историю, технологии, традиционные семейные ценности.