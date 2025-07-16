Приз имени Юрия Лужкова получат спортсмены на фестивале The BOWL

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19 июля 2025 г. в парке Юрия Лужкова при участии Фонда Юрия Лужкова пройдет ежегодный летний московский фестиваль The BOWL, посвященный уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни.Это мероприятие является одним из самых зрелищных спортивных событий года – здесь, в крупнейшем бетонном боуле Москвы, в девятый раз соберутся лучшие в стране скейтбордисты и ВМХ-райдеры. Они будут выполнять экстремальные трюки, соревнуясь в сложности, техничности и зрелищности. К приглашенным профессиональным скейтерам в открытом конкурсе сможет присоединиться любой желающий спортсмен при условии предварительной регистрации на сайте фестиваля.По уже сложившейся традиции, помимо основных призеров, судьи фестиваля выберут победителя в эксклюзивной номинации от Фонда Юрия Лужкова «За самое зрелищное исполнение». Скейтбордисты и BMX-райдеры сразятся на равных, демонстрируя свои самые дерзкие и техничные трюки – номинация открыта для всех участников, зарегистрировавшихся на площадке в день мероприятия. Всех победителей ждут денежные призы от Фонда.На фестивале получить уроки катания на скейтборде сможет каждый желающий. Бесплатная открытая скейт-школа примет учеников любого возраста и уровня подготовки. Музыкальная программа фестиваля будет представлена диджей-сетами и группой Captown, чья музыка объединяет элементы поп-музыки, рока, электроники и рэпа.Фонд Юрия Лужкова поддерживает фестиваль The BOWL, продолжая работу Юрия Михайловича по популяризации спорта среди молодежи, в том числе и экстремальных его видов. При активном личном участии Юрия Михайловича в 1998 году в Москве были впервые проведены Всемирные детско-юношеские игры, ставшие основой МОК для создания юношеских Олимпийских игр.Парку было присвоено имя Юрия Лужкова 21 сентября 2021 года, в день 85-летия со дня его рождения.Мероприятия в память о мэре Москвы Юрии Лужкове, а также общественно-значимые инициативы, реализуемые в Москве и других городах страны Фондом его имени, призваны увековечить память, сохранить и популяризировать его общественное, политическое, литературное и научное наследие, а также продолжить и развить филантропические начинания Юрия Михайловича во благо жителей Москвы и страны.Изображение от Freepik