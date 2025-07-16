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Аргентина – Россия 5:5

Общество

Никакого соперничества. Только сотрудничество и игра на одном поле. Сопредседатели Совета предпринимателей России и Аргентины Андрей Гурьев и Поли Коусиньо подписали Меморандум о расширении делового сотрудничества между странами по итогам переговоров в стенах Посольства России в Аргентине при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова.
Аргентина – Россия 5:5

Как подчеркнул Андрей Гурьев, возглавляющий также Российскую ассоциацию производителей удобрений, Аргентина является одним из старейших торгово-экономических партнеров России в Латинской Америке. На динамике товарооборота между странами сказывается санкционное давление, трудности с платежами, логистикой и страхованием. Однако в этом году у нас есть важный повод для оптимизма - надежда на перелом негативной тенденции.

«В январе-апреле 2025 г. российско-аргентинский товарооборот увеличился почти в 3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., и составил 312 млн долларов США. Рост российского экспорта в 20 раз обусловлен увеличением поставок минеральных удобрений. Если за весь 2024 год Аргентина импортировала 217 тысяч тонн российских удобрений, то за первые 5 месяцев этого года наши поставки превысили 250 тысяч тонн. Доля России выросла с 7% всего аргентинского импорта агрохимии до 24%».

Глава РАПУ отметил, что российские производители готовы наращивать объемы поставок и развивать сотрудничество с аргентинскими партнерами. Выбор в пользу экологичных российских минеральных удобрений гарантирует аргентинским фермерам важное конкурентное преимущество на мировом рынке - безопасность и качество сельхозпродукции. Помимо традиционной сферы АПК Андрей Гурьев призвал аргентинских коллег укреплять кооперацию и в других областях: в геологоразведке, строительстве и обслуживании энергетической и нефтегазовой инфраструктуры, модернизации железнодорожной инфраструктуры, возобновляемой энергетике, фармацевтике, машиностроении и автомобилестроении, космических технологиях.

«В этой связи отмечу особое значение подписанного сегодня Меморандума. Это важное свидетельство, что, несмотря на внешнюю волатильность, торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество между нашими странами будет развиваться», - резюмировал Андрей Гурьев.
В рамках соглашения стороны создадут площадку для установления прямых рабочих контактов между компаниями России и Аргентины, создания благоприятных условий для сотрудничества и расширения двусторонних экономических, торговых и гуманитарных контактов, участия в совместных проектах.

«Подписание этого соглашения придаёт новый импульс углублению двусторонних связей и созданию новых возможностей для развития совместных проектов в международном контексте, где стратегическое сотрудничество приобретает всё большее значение», - подчеркнул со своей стороны Поли Коусиньо.

В заключение Андрей Гурьев отдельно поблагодарил Посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова за непрерывную поддержку работы обеих национальных частей Совета предпринимателей России и Аргентины.

Символично, что церемония подписания состоялась в День независимости Аргентины. Сотрудничество с Россией, как и все исторические события, состоится независимо от обстоятельств и выиграют от этого все.