Валя Карнавал, Александр Ревва, Фогель и другие звезды на открытии форума Aguteens

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2 июля в рамках VI Форума Леонида Агутина на Курорте Красная Поляна состоялось торжественное открытие скульптуры Григория Потоцкого «Одуванчик добра» — символа объединения, света и человеческой теплоты. Проект был реализован при партнёрстве благотворительного фонда «География Добра» и Форума Aguteens. Новая скульптура стала не только арт-объектом, но и важной метафорой миссии форума — делиться добром, идеями и вдохновением.«Доброта и благодарность — главный закон человечества», — сказал Григорий Потоцкий, представляя собравшимся скульптуру.На открытии скульптуры в качестве спикеров выступили исполнительный продюсер Форума Галина Шевченко, генеральный продюсер Форума Светлана Митрофанова, директор благотворительного фонда «География Добра» Оксана Одегова и знаменитый диджей и продюсер, изменивший клубный формат в России, Фёдор Фомин.«Сегодня состоялось торжественное открытие символа доброты – скульптуры «Одуванчик добра». Эта скульптура – не просто арт-объект. Это наше послание миру, наш призыв сохранять в себе умение делиться теплом, даже в самых сложных обстоятельствах. Мы верим, что благодаря партнёрству Фонда «География Добра» и форума Леонида Агутина сможем вдохновить сотни семей на осознанную и добрую жизнь – полную смысла, любви и уважения», — директор Фонда Оксана Одегова.Праздничные мероприятия открылись традиционным шествием участников форума во главе с Леонидом Агутиным — идейным вдохновителем проекта. Яркая колонна юных участников, педагогов, волонтёров и звёзд прошла по улицам, задавая позитивный тон всему дню.Форум Aguteens проводится уже шестой год подряд и за это время стал важной платформой для развития талантливой и творческой молодёжи. Проект неизменно поддерживает молодёжные инициативы, искусство, семейные ценности и стремление к самореализации, объединяя детей, родителей, наставников и представителей культурного сообщества.После шествия состоялось официальное открытие Форума, на котором выступили организаторы и партнёры. Они отметили, что Aguteens за шесть лет стал уникальной площадкой для молодых и креативных, где рождаются важные инициативы, проекты и дружбы.«Наш форум создан для поддержки юных талантов. Мальчишкам и девчонкам, которые мечтают проявить себя, развить то, что в них уже есть, или найти именно своё призвание», — Леонид Агутин.«Форум Агутина — это масштабная творческая площадка, где дети и их родители каждое лето развиваются, растут, находят себя в творчестве. Для нас первоочередно поддержание культурного кода и семейных ценностей. И судя по тому, что я вижу из года в год, по счастливым глазам детей и их родителей, у нас всё получается», — генеральный продюсер форума Светлана Митрофанова.Кульминацией вечера стал масштабный концерт «Звёзды хайпа на VI Форуме Агутина», где молодёжные кумиры и популярные артисты зажгли сцену энергичными выступлениями. Среди звёзд, выступавших в этот вечер: Валя Карнавал, ЦУ Е ФА, GAVRILINA, MONA, SERYBKINA, Мария Янковская, МILANA STAR, Фогель, SASHA STONE, Konfuz, WALLEM, KAYA, Miroslava&Zlata&Даша Да, Артур Пирожков и другие. Ведущими концерта были Валя Карнавал и Женя Лизогуб. Этот музыкальный вечер на поляне 960 стал ярким завершением первого дня и подарил участникам мощный заряд вдохновения на всю программу форума.«Звезды Хайпа» – это свежий взгляд на современную музыку, яркие голоса и актуальные тренды, завоевавшие миллионы поклонников. Уникальная концепция, разработанная «Русской Медиагруппой» и музыкальным продюсером Светланой Столповских уже пять лет назад, зарекомендовала себя как неизменно яркое событие, способное объединить самых разных людей.В этом году «Русская Медиагруппа» выступила официальным информационным партнером VI Семейного образовательного форума Леонида Агутина.Форум Aguteens продолжается. Впереди — насыщенные дни общения, мастер-классов, лекций, творческих лабораторий и социально значимых проектов.