На аукционе в Москве продадут янтарь с тараканом возрастом 35–40 млн лет

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Инклюз обнаружен во время ручной сортировки и весит всего 7 граммов. Насекомое из отряда Blattodea законсервировано в кусочке медового янтаря размером 41 на 21 мм. Таракан застыл в окаменевшей живице древних реликтовых деревьев очень выигрышным для потомков образом – у самой поверхности. Положение позволяет во всех подробностях рассмотреть тонкую сетку крыльев, лапки и голову насекомого.«Мы имеем дело с очень интересным образцом янтаря. Это крупнейший представитель тараканообразных из обнаруженных нами за последние пять лет. Ему не менее 35–40 млн лет. Это, безусловно, не тот таракан, который обитает сейчас, но похожие виды и в наши дни можно встретить в районе тропиков. Насекомое было накрыто смолой крайне удачно. Таракан расположен у самой поверхности камня, но при этом на достаточном удалении от края. Это позволило заметить инклюз во время сортировки, а затем выполнить шлифовку и полировку поверхности, не повредив включение», – комментирует специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.Инклюзы, или фрагменты древней флоры и фауны, чаще всего можно разглядеть в прозрачном янтаре натечного происхождения. Десятки миллионов лет назад из-за теплого влажного климата и лесных пожаров смола древних реликтовых деревьев находилась в жидком состоянии. Живица служила своеобразной ловушкой для будущих включений. Некоторые насекомые попадали в неё с порывами ветра, других привлекла блестящая поверхность смолы, третьи оказались застигнутыми врасплох падающей с дерева каплей. Прилипнув к поверхности, они заливались вторым и третьим натеком смолы. В среднем инклюзы составляют 7–9 % от общего объема добычи янтаря.Янтарь с инклюзами отбирают вручную на этапе сортировки. Весь прозрачный янтарь сначала просматривают на свет. Если видны фрагменты, например, насекомого, с янтаря специальным инструментом удаляется корка естественного окисления. Затем, чтобы ничто не мешало рассмотреть содержимое камня, каждый образец шлифуется и полируется вручную. В зависимости от размера включений и уникальности инклюзы делят на два сорта. Первый сорт после обработки выставляется на аукцион уникальных камней, а второй сорт идет на производство ювелирных и сувенирных изделий.Обнаруженный инклюз будет выставлен на единственный в мире аукцион уникального янтаря, который состоится 2 августа на ВДНХ в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum’25. Принять участие в аукционе сможет любой желающий. Документация и правила участия будут размещены за месяц до торгов на официальном сайте Янтарного комбината.АО «Калининградский янтарный комбинат» – единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90 % мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО «Биржа «Восточная» и аукционах для переработчиков.Источник: «AmberForum в Москве»