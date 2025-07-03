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Благотворительный концерт на высоте: Леонид Агутин и Socrat & Lera открыли форум в небе над Россией

Общество
Благотворительный концерт на высоте: Леонид Агутин и Socrat & Lera открыли форум в небе над Россией


1 июля 2025 года пассажиры рейса SU1176 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Сочи стали участниками уникального события: прямо на борту самолёта на высоте 10 000 метров прошёл живой концерт.

Необычный перелёт приурочен к VI Семейному образовательному форуму Леонида Агутина и стал музыкальной благотворительной платформой. Пассажиры рейса стали свидетелями и слушателями мини-концерта, в котором приняли участие сам Леонид Агутин, а также дуэт Socrat & Lera. В небе прозвучали любимые хиты, которые подарили всем присутствующим незабываемые эмоции и атмосферу настоящего праздника.

Музыка на такой высоте воспринимается особенно — воздушное пространство, оторванность от земной суеты и необычные акустические условия усиливают эмоциональное восприятие и создают эффект полной вовлечённости. Это не просто концерт — это почти медитативное переживание, когда звуки и слова словно растворяются в облаках, наполняя каждый момент новым смыслом.

Средства, вырученные от продажи билетов на этот рейс, будут направлены в фонд, занимающийся сохранением и восстановлением популяции черноморских дельфинов — важной экологической инициативы, поддерживаемой форумом и артистами.

Музыкальный полёт стал настоящим символом соединения искусства, добрых дел и вдохновения. А эмоции, с которыми пассажиры вышли из самолёта в Сочи, — это главное доказательство, что музыка действительно способна менять мир.

Благодаря авиакомпании «Аэрофлот» и Семейному образовательному форуму Леонида Агутина были созданы такие яркие и незабываемые моменты, соединяя сердца людей и вдохновляя на добрые поступки — даже на высоте 10 000 метров.