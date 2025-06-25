КОНКУРС КРАСОТЫ "КРЫЛЬЯ ДОБРОТЫ" ВЫБРАЛ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ

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Организаторами события выступили Фонд "Добрые Взрослые" и АНО ЦСПП КРЫЛЬЯ.Открылся праздник трогательным номером "Свободная птица", где хрупкий, но сильный образ Мамы-Ангела, окруженной своими детками, словно воплотил дух всех матерей и их детей с особенностями развития, символизируя надежду и стремление к внутренней свободе. В роли Мамы-Ангела выступила Татьяна Золотарева, и во время выступления звучал пролог - стихотворение "Крылья доброты".Особую эмоциональную глубину внесло исполнение песни «Прекрасное далеко» на жестовом языке от Богданы Курышевой.Конкурс развернулся в три этапа. В «Визитке» мамы делились сокровенным – своими увлечениями, мечтами и жизненными принципами.Выход «Fashion-мама» стал феерией ярких красок и любимых образов, позволив каждой женщине почувствовать себя королевой модного подиума.Кульминацией вечера стал выход «Мама-королева», когда участницы, облаченные в роскошные вечерние наряды и сопровождаемые своими детьми, предстали во всем своем великолепии.В перерывах между конкурсными этапами зрителей радовали своими талантами творческие коллективы детей с ОВЗ, чьим вдохновенным наставником является надежный друг и партнер Фонда "Добрые взрослые" Анастасия Лусточкина.Гран-при конкурса с гордостью завоевала Инна Логинова, ставшая воплощением материнской любви и красоты.Елене Толкачевой был присвоен титул 1-й вице-миссис, а Екатерине Подболотовой – 2-й вице-миссис. Приз зрительских симпатий, выбранный как онлайн-голосованием, так и сердцами зрителей в зале, достался обворожительной Анне Зорковой.Призеры конкурса были щедро одарены денежными призами, изысканными ювелирными изделиями, сертификатами на косметологические и стоматологические услуги, творческие мастер-классы, профессиональные фотосессии, косметику премиум-класса, авторские арома-свечи. И множество других приятных сюрпризов стали заслуженной наградой за их смелость и красоту.Каждая из 19 участниц была удостоена почетной ленты за победу в определенной номинации, короны, памятных призов и цветов, став настоящей королевой этого вечера. Конкурс был полон приятных неожиданностей и сюрпризов.Вероника Кушмухамбетова, соорганизатор мероприятия, генеральный директор АНО "ЦСПП "Крылья", продюсер и руководитель модельного агентства "Cover Face", преподнесла двум участницам особенные подарки: Елена Мельникова получила приглашение на Всероссийский фестиваль семьи и красоты "КОРОЛЕВА МАМА", который пройдет в Рязани в 2026 году. А Оксана Вейс станет участницей юбилейного, масштабного конкурса красоты "КОРОЛЕВА ВОЛГИ 2025" в Саратове.Неожиданным для всех стал приз для мамы "особенного" ребенка и приемной мамы, соорганизатора конкурса и руководителя Фонда "Добрые взрослые" Татьяны Золотаревой – путевка на двоих в солнечную Турцию от модельного агентства "Cover Face".Не остались без внимания и дети – 19 юных спутников мам-участниц получили сертификаты номиналом 1000 рублей на приобретение восхитительных лакомств в Кондитерской "Ваниль Корица».А 14 участников творческого коллектива, часть из которых дети мам-участниц, были награждены сертификатами номиналом по 1000 рублей в один из крупнейших канцелярских магазинов, чтобы они и дальше могли радовать своими талантами.Конкурс «Крылья доброты» стал не просто соревнованием, а настоящим праздником материнства, красоты и душевной стойкости. Он подарил участницам и зрителям незабываемые эмоции, наполнил сердца теплом и верой в лучшее. Это было торжество любви и принятия, где каждая мама почувствовала себя особенной и ценной.Этот конкурс – яркое свидетельство того, что красота не имеет границ и ограничений, а материнская любовь способна преодолеть любые трудности.Своей красотой и талантом участницы конкурса доказали, что материнство – это не только труд, но и источник вдохновения и силы. Они стали примером для многих женщин, показав, как важно верить в себя, свои мечты и возможности.Мероприятие пришли поддержать жены и матери участников СВО. Также приятным сюрпризом послужило видеопоздравление от военнослужащих 94 полка, которые пожелали участницам победы и силы духа.-Мы надеемся, что конкурс станет доброй традицией и будет продолжать вдохновлять и поддерживать матерей. Праздник завершился, но его отголоски еще долго будут звучать в сердцах всех, кто стал его частью, напоминая о силе материнской любви и красоте человеческой души, - поделилась Татьяна Золотарева.-Коллективу ДК «Россия» и лично Сынкиной О.П. за поддержку, помощь в организации и проведении мероприятия-Окружному казачьему обществу Саратовской области Волжского войскового казачьего общества и лично Фетисову Андрею Викторовичу, а также атаману Саратовского городского казачьего общества Фролову Сергею Николаевичу за организацию охраны на мероприятии-Лариной Людмиле, Курышевой Светлане, Назаровой Марине и Мануковской Ольге за их труд и поддержку-ведущим Барановой Елене и Власову Александру за создание невероятной атмосферы в зале-Елене Шепельской за помощь в организации-Гельмановой Айгуль за помощь в подготовке и проведение фотосессии к выходу "Визитка"-Надежде Трифоновой, Игорю Гуринову и проекту "РОССИЯ В СЕРДЦАХ" за предоставленные фотографии и видео,-Кудряшова Анастасия, визажист-стилист, партнер мероприятия-Буряк Лада, визажист-стилист, партнер мероприятия-Паравина Екатерина, руководитель ювелирной студии "diCatrin", партнер мероприятия-Фролов Сергей, атаман Саратовского городского казачьего общества-Бекшанова Марина, исполнительный директор клиники стоматологии "Винир"-Кузяева Татьяна, волонтер России, координатор волонтерского движения «Кто, если не мы», уководитель проекта «Жизнь после Победы» партийного проекта «Женское движение Единой России» Саратовской области-Бигулаева Екатерина,"Королева Волги 2023", гран-при конкурса «GRAND FASHION QUEEN – 2024»-Смага Ирина, 1-вице "Королева Волги 2024", гран-при конкурса «GRAND FASHION QUEEN – 2025»-Свистунова Наталья, "Королева Волги – Классик 2024", гран-при конкурса «GRAND FASHION QUEEN – 2025, миссис Бриллиант»-Щепина Татьяна, психолог, трансформационный коуч, тренер МАХ потенциала, основатель ART PROject ZNAEMKAK, руководитель департамента психологии и коучинга Ассоциации «Лига Профи», учредитель автономной некоммерческой организации центра социальной и психологической поддержки «Крылья».«Ваш вклад и объективное судейство сделали этот конкурс незабываемым, справедливым и честным событием.Мы высоко ценим вашу беспристрастность, внимание к деталям и умение оценивать не только внешние данные, но и внутренние качества наших участниц. Выражаем признательность всем волонтёрам и друзьям, каждому, кто пришел искренне поддержать. Каждому, кто подарил частичку своей души нашему празднику», - подчеркнули организаторы мероприятия.Конкурс прошел при поддержке региональных Министерства внутренней политики и общественных отношений, Министерства культуры, Министерства информации и массовых коммуникаций, Администрации города Саратова и Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.