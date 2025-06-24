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Образование без границ: проект «Дефис» открыл иностранцам мир русской культуры

Общество
Образование без границ: проект «Дефис» открыл иностранцам мир русской культуры

Проект «Дефис: великое русское слово», реализованный некоммерческой организацией «Клуб гражданского образования» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, успешно завершил свою работу. Его участниками стали около 1000 студентов из России и зарубежных стран, в том числе представители Узбекистана, Туркменистана, Египта, Судана, Индии, Йемена, Ирака, Эфиопии и других государств.

Программа была ориентирована на иностранных студентов, проживающих в Ульяновской области, и объединила образовательные, культурные и цифровые форматы, направленные на повышение интереса к русскому языку и культуре.

Ключевыми событиями проекта стали:

Интерактивная онлайн-игра в формате чат-бота, в которой приняли участие 424 человека. 20 лучших игроков были отмечены дипломами и подарками.

Всероссийская олимпиада «Читаем, пишем и говорим на языке Пушкина», объединившая более 150 иностранных студентов, изучающих русский язык как иностранный.

Финальная конференция, прошедшая в Ульяновском государственном университете, собрала свыше 100 участников и стала площадкой для обмена опытом, демонстрации видеопроектов и награждения победителей.

Серия видеороликов о русском языке и культуре, снятых участниками в формате современных молодежных трендов.

Издание методической брошюры, в которую вошли лучшие практики проекта и сценарии для преподавания русского языка в креативной форме.

Проект реализован при участии Ульяновского государственного университета и Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, а также при поддержке Проектного офиса международного молодёжного сотрудничества «Россия-БРИКС».

По словам руководителя проекта, директора АНО «Ульяновский клуб гражданского образования» Елены Домашевской, «Дефис» стал не только образовательной программой, но и примером культурного взаимодействия, которое способствует укреплению международных связей и расширению гуманитарного диалога.

Дополнительные материалы, включая видеоролики и доступ к интерактивному чат-боту, размещены на сайте проекта.