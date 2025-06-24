Ценности, объединяющие народ России — основа кинофестиваля «В кругу семьи»

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С 5 по 9 июля 2025 года Ярославль и Ярославская область вновь станут местом притяжения для индустрии семейного и детского кино: XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи», крупнейший в своем жанре, соберёт кинематографистов и зрителей со всего мира. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Госкорпорации «Ростех», Правительства Ярославской области и мэрии г. Ярославля.«Ростех – промышленная корпорация, где говорят на языке технологий. Но ни одна система и ни один программный код не заменят голосов любви, добра и взаимоуважения, которые ежегодно звучат в унисон в Ярославле. Фестиваль «В кругу семьи» транслирует ценности, питающие культурный код страны. Именно они делают народ России единым, сильным и по-настоящему человечным. Отрадно видеть, что сегодня участники из разных стран понимают и разделяют эту главную «прошивку» нашего общества», — Юлия Воронова, помощник генерального директора Госкорпорации Ростех.Фестиваль откроется 5 июля масштабным семейным праздником на площади перед КЗЦ «Миллениум». Гостей ждут интерактивные фотозоны, детская анимация, мастер-классы, квесты и автограф-сессии с любимыми артистами и блогерами. Гвоздь программы — живой музыкальный концерт Гоши Куценко и его группы.По красной дорожке в этом году пройдут звёзды российского кино и гости из разных стран: Фёдор и Виктор Добронравовы, Оксана Сташенко, Александр Самойленко, Андрей Чадов, Алла Юганова, Елена Захарова, Сергей Горобченко, Екатерина Копанова, Юлия Такшина и многие другие. Красная дорожка фестиваля — это не просто глянец, а живая платформа общения между артистами, блогерами, зрителями и молодым поколением.Особым событием дорожки станет вручение популярным блогерам V Национальной премии позитивного контента «Быть», цель которой — поддержать авторов, транслирующих добрые, созидательные ценности, чьи имена и образы формируют повестку для миллионов молодых россиян.«Юбилейный фестиваль — это не просто праздник, а мощный культурный сигнал миру: доброе кино востребовано и необходимо. Наш фестиваль за эти 20 лет стал международной площадкой, где говорят на языке добра, любви и взаимопонимания — языке, понятном каждому, независимо от страны и культуры. Мы видим, как меняется мировое кинопространство, и рады, что именно «В кругу семьи» — место для нового созидательного диалога и ориентир для будущего поколения», — подчеркнул президент Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» Александр Ковтунец.В этом году фестиваль побил собственные рекорды и получил более 2,5 тысяч заявок из 121 страны мира. В конкурс полнометражных фильмов вошли ленты из Китая, Турции, Южной Кореи, Италии, Индии, Ирана, Мексики, Сербии, Черногории, Северной Македонии. Впервые в истории фестиваля зрители увидят фильмы из Эфиопии и Сенегала.Гостей фестиваля ждет насыщенная деловая программа с тематическими лекциями, мастер-классами по анимации, актёрскому мастерству, фотопозированию и даже практикумами по работе с искусственным интеллектом. На выставке «Русь: белая, красная, черная» — погружение в мир православия и русских символов через художественные образы, также всех посетителей ждут розыгрыши, лотереи, квесты и фотозоны. С тренингом по семейным отношениям выступит Татьяна Другова, психолог, блогер-миллионник (2,1 млн), автор бестселлера «Жизнь в свою пользу».С 6 по 8 июля в рамках деловой повестки пройдет уникальная образовательная программа-форум для педагогов страны «Кинопедагогика как инструмент развития творческой личности». Основная цель этого форума: формирование профессиональных компетенций педагогов в области кинопедагогики как инструмента развития творческой личности и критического мышления у учащихся. Также для студентов пройдут семинар «Фильмейкинг» и кинофорум «Инженеры человеческих душ».Подробности программы, расписание и регистрация на мероприятия — на официальном сайте фестиваля: https://vkrugu7i.com