22 июня 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Айса Акчурин, член Общественной палаты города Саратова: «Никогда не думал, что придется стать свидетелем потасовки на кладбище в День памяти и скорби»

Общество
Сегодня на Воскресенском кладбище у мемориала воину-освободителю прошла траурная торжественная церемония в память о начале Великой Отечественной Войны. Во время мероприятия произошел неприятный инцидент ¬– депутат областной думы от КПРФ Александр Анидалов в очень грубой форме расталкивал детей, чтобы занять место в первом ряду.



«Когда, казалось бы, все люди приходят, чтоб тихо и спокойно помянуть своих родных и близких, здесь не место для выяснения отношений, кто где стоит, чей флаг лучше видно. Ушел с кладбища с отвратительным чувством после той сцены, которую устроил депутат Анидалов. Толкать подростков-кадетов, ради того, чтобы он мог постоять в первом ряду – это поступок достойный настоящего коммуниста? Слов нет, просто противно»,- подчеркнул Айса Акчурин.


Член общественной палаты Саратовской области, региональный координатор проекта «Крепкая семья» Алла Фетисова также прокомментировала инцидент на Воскресенском кладбище, где депутат областной Думы от КПРФ Александр Анидалов грубо оттолкнул ребёнка с флагом России.

«Поступок Анидалова недостоин настоящего мужчины. Разве допустимо так вести себя? Отталкивать ребёнка, который пришел почтить память погибших воинов! Анидалов - депутат областной Думы, он должен во всем подавать положительный пример.

Оценку такому поведению должны дать в областном парламенте. Для начала Александр Анидалов мог бы извиниться», - призвала общественница Алла Фетисова.