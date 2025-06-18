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Профессор экологии считает стабильной экологическую ситуацию в регионе

Общество
Заведующая кафедрой «Экология и техносферная безопасность» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., профессор, доктор биологических наук, председатель общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, Елена Тихомирова считает, что в Саратовской области экологическая ситуация стабильна.


«В регионе ежегодно готовится независимый доклад о состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области, в котором отражаются мониторинг и исследования Гидромета, Роспотребнадзора и других профильных структур. По данным за 2024 год, состояние окружающей среды в регионе остается устойчивым в экологическом плане. В отношении состояния атмосферного воздуха, стоит отметить, что в течение 2024 года случаев высокого, экстремально высокого загрязнения и превышения уровня 5 ПДК при наблюдениях на стационарных постах не наблюдалось. Основными загрязняющими веществами атмосферы фиксировались оксид углерода, диоксид азота, формальдегид и другие. Здесь необходимо пояснить, что превышение этих показателей фиксировались локально, преимущественно в районах области, там, где обнаруживались очаги возгораний (травы, низовых, ландшафтных пожаров и других залповых возгораний). При этом превышение концентрации выявлено лишь в 1,5 процентах от всех взятых проб. Этот показатель очень невелик и не может повлиять на оценку общего состояния атмосферного воздуха в регионе.
Что касается водоснабжения. По моей информации, приведенные показатели в докладе федерального Роспотребнадзора говорят, отнюдь, не о качестве воды в водоисточниках, а о необходимости приведения в порядок документов по их охранным зонам. Прежде всего, это касается скважин в районах области. И этим вопросом вплотную занимаются органы муниципальной власти. Насколько мне известно, и эти данные есть в открытых источниках, на сегодняшний день охват населения качественным водоснабжением составляет около 94 процентов. Так что поводов для паники и броских заголовков я не вижу».