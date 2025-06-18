Родительская общественность Саратова поддерживает строительство новой школы

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"Мы, родители учащихся города Саратова, искренне поддерживаем инициативу строительства новой современной школы вблизи сквера "Территория детства". Создание такой образовательной площадки станет важным шагом навстречу благополучному будущему наших детей. Новая школа позволит решить проблему второй смены, предоставив возможность получать знания комфортно и эффективно в первую половину дня. Мы уверены, что создание современных условий для учебы положительно скажется на качестве образования и откроет новые перспективы для подрастающего поколения", - отметила Инна Фатина, представитель родительского сообщества.