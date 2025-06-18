18 июня 2025 СРЕДА
Новости
18:23 | 18 июня
Профессор экологии считает стабильной экологическую ситуацию в регионе
17:30 | 18 июня
Юные повара из Хвалынска готовят шанежки и волованы
17:04 | 18 июня
Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона
17:04 | 18 июня
Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона
16:00 | 18 июня
Губернаторский колледж стал победителем регионального этапа Спартакиады допризывной молодежи
15:10 | 18 июня
Новое направление из саратовского аэропорта "Гагарин": прямые рейсы в Абхазию
14:34 | 18 июня
Опубликован список саратовских учреждений здравоохранения,где в этом году отремонтируют территории
14:21 | 18 июня
В Саратове впервые пройдет церемония награждения матерей военнослужащих
13:00 | 18 июня
Саратовский выпускник Президентской программы вышел в финал федерального конкурса
12:30 | 18 июня
Саратовцев приглашают проявить себя в конкурсе «Профи среди любителей»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Родительская общественность Саратова поддерживает строительство новой школы

Общество
Родители школьников города Саратова выразили свою поддержку проекту строительства новой современной школы в Ленинском районе.



"Мы, родители учащихся города Саратова, искренне поддерживаем инициативу строительства новой современной школы вблизи сквера "Территория детства". Создание такой образовательной площадки станет важным шагом навстречу благополучному будущему наших детей. Новая школа позволит решить проблему второй смены, предоставив возможность получать знания комфортно и эффективно в первую половину дня. Мы уверены, что создание современных условий для учебы положительно скажется на качестве образования и откроет новые перспективы для подрастающего поколения", - отметила Инна Фатина, представитель родительского сообщества.