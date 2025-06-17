ФосАгро делает детский спорт доступным

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Детям России – образование здоровье и духовность. Звучит, как общегосударственная установка, цель, которую нужно достигнуть ради благополучия будущих поколений. Компания ФосАгро, которая всегда отличалась комплексным подходом к решению задач, взяла это словосочетание в качестве названия для своего ключевого проекта, и из начальных букв получилось его сокращённое имя – ДРОЗД.Эта птичка начала свой полёт в 2003 году и сегодня объединяет более 8,5 тысяч детей из городов присутствия ФосАгро. Всего за минувшие годы школу ДРОЗДа прошли более 100 тысяч юношей и девушек. В проекте сегодня - 84 секции по 31 виду спорта, а ещё творческие клубы и классы дополнительного образования.- Я всегда с теплотой и гордостью вспоминаю то, как мы с основателем ДРОЗДа, мастером спорта международного класса по дзюдо и самбо, заслуженным тренером России, вице-президентом Российского союза химиков – Андреем Григорьевичем Гурьевым начинали этот путь. Тогда, в начале 2000-х, в памяти ещё были свежи лихие 90-е, которые привели к повышенной молодёжной преступности в наших городах. Для нас было важным увести детей с улиц, обеспечить им возможность нормально развиваться, а их родителям спокойно работать. Старая система воспитания была сломана, а новая ещё не появилась, и нам пришлось фактически начинать с нуля. В основу ДРОЗДа легли проверенные временем, лучшие советские практики, в том числе школы «Самбо – 70». Они объединяли в себе комплексное развитие – спорт, учебу, дополнительное образование, - рассказал президент программы ДРОЗД Ренат Лайшев.Городу Балаково повезло. Он стал одним из первых участников программы ДРОЗД. Тогда, в начале «двухтысячных», здесь также остро стоял вопрос с организацией досуга подростков и молодёжи. Их нужно было срочно уводить с улицы. Нынешний директор АНО «ДРОЗД-Балаково» Фуркат Амиров помнит те годы ясно – будто только вчера он работал в инспекции по делам несовершеннолетних, воспитывал их в открытой по его инициативе секции по рукопашному бою. А в 2008 году он сам пришёл в ДРОЗД и предложил заниматься с молодёжью, воспитывать сильное здоровое поколение, способное и в армии служить, и в обычной жизни не терять присутствия духа. С той поры он с организацией не расстаётся.- Многое сделано за минувшие годы. Мы развиваем наше присутствие не только в городе Балаково. С 2016 года работаем в рамках подпроекта «ДРОЗД-село»: восстанавливаем и ремонтируем спортивные залы в сёлах Балаковского района, закупаем тренажёры, инвентарь, форму для ребят. Значение этого начинания трудно переоценить. В селе немного возможностей для досуга, а спорт – помогает объединить детей и взрослых. Ведь тренироваться в открытые нами залы и на спортивные уличные площадки приходят дети и их родители. Кстати, «ДРОЗД-село» в 2022 году стал обладателем Национальной спортивной премии. А в 2023-м наш вклад в развитие спорта высоко оценил герой России, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Он приезжал на открытие спортивной площадки в с. Быков Отрог, где работает Центр греко-римской борьбы. Видели бы вы, как горели глаза у мальчишек! Не передать словами и радость, которую я испытываю всякий раз, когда вижу побеждающих, целеустремлённых участников проводимых ДРОЗДом турниров! Это высшая награда за наш труд.Интервью Фуркат Амиров давал во время соревнований по лёгкой атлетике, посвящённых памяти тренера-преподавателя Юрия Красильникова. ДРОЗД традиционно участвует в организации и проведении подобных турниров, посвящённых спортивным наставникам: городского - по греко-римской борьбе памяти Андрея Конопелько, открытого чемпионата и Первенства Балаковского района по боксу памяти Александра Колоскова, турнира по волейболу среди женских команд, памяти тренера Петра Гуменюка… Теперь вот и легкоатлетические соревнования становятся традиционными. Они собрали более 200 юных спортсменов со всей Саратовской области.А на днях в Волхове Ленинградской области, в рамках проекта ДРОЗД открылась школа дзюдо. Это ещё один шаг на пути к формированию здорового, интеллектуально и духовно развитого поколения. В открытии школы принял участие заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга - Михаил Рахлин, сын легендарного тренера, создателя ленинградской школы дзюдо - Анатолия Рахлина.- Огромный пласт работы федерации сосредоточен именно на развитии детского спорта, формировании спортивного будущего страны. Рады, что в лице компании «ФосАгро» мы нашли надежного партнёра, разделяющего наши ценности, - отметил Михаил Анатольевич на торжественной церемонии. – Дзюдо по праву считается одним из самых зрелищных олимпийских видов спорта. Это искусство с собственной системой ценностей, школа жизни, которая не только укрепляет тело, но и воспитывает дух, формирует характер. В этом философия дзюдо перекликается с главными ценностями программы ДРОЗД – здоровье, духовность, нравственность.Михаил вспомнил и своего отца, который за 50 лет тренерской деятельности подготовил более 100 мастеров спорта по дзюдо, был тренером Президента России Владимира Путина. Глава нашего государства в интервью для документального фильма «Тренер» вспоминал:- Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил моё сознание и приоритеты жизненные, в этом смысле повлиял на мою судьбу.А на днях, встречаясь с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, Владимир Путин продолжил свои детские воспоминания: «Сегодня я, наверное, если бы занимался спортом, вряд ли смог бы выполнить мастера спорта Советского Союза по самбо и второй раз - мастера спорта Советского Союза по дзюдо. У моей семьи не было денег для того, чтобы платить за каждый шаг начинающего спортсмена, просто невозможно было бы» - сказал Путин, поручив обеспечить социальную справедливость для всех российских семей и подчеркнув важность доступности и бесплатности массового детского и юношеского спорта.Компания ФосАгро, начав эту работу более двух десятилетий назад, сегодня продолжает действовать в соответствии с поручениями Президента. Эффективность методики программы ДРОЗД прошла проверку временем и получила высокую оценку Правительства РФ. В 2014 году разработчики этой методики, в числе которых нынешний президент Российской Ассоциации производителей удобрений Андрей Андреевич Гурьев и президент программы ДРОЗД Ренат Лаишев, удостоены Премии Правительства РФ в области образования. Проект победил в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учреждённой по поручению Президента России, а также получил высокую оценку Министерства спорта РФ и будет распространен на другие регионы. Уже в ближайшее время под эгидой ДРОЗДа откроются спортивные секции в Орловской, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Волгоградской областях, Ставропольском и Алтайском крае. В проработке – ещё более 20 регионов России!Росту популярности ДРОЗДа будет способствовать и стартующий через несколько дней Петербургский международный экономический форум. Программа будет представлена на стенде компании «ФосАгро».РекламаErid:2SDnjcw7bvD