15 июня 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Общественники осудили преступные действия в отношении несовершеннолетней

Общество
В Энгельсе совершено преступление в отношении несовершеннолетнего ребенка. Представители общественности уверены, что преступник понесет заслуженное наказание.


- Из средств массовой информации узнал о преступных действиях в отношении малолетнего ребёнка в Энгельсе.

По имеющейся информации, молодой человек задержан правоохранительными органами, проводятся  следственные действия.

Уверен, виновник понесет наказание по всей строгости  закона Российской Федерации.

Прошу средства массовой информации не акцентировать внимание на национальной и религиозной принадлежности обвиняемого. У преступления нет национальности, а есть конкретные имя и фамилия.

Общественный Совет Энгельсского муниципального района со своей стороны возьмёт на контроль расследование дела и готов оказать со своей стороны всяческое содействие правоохранительным и надзорным органам.
,- подчеркнул Василий Васильевич Буцких, председатель Общественного Совета Энгельсского муниципального района.


- Сегодня узнал из открытых информационных источников о преступлении в отношении несовершеннолетней девочки в Энгельсе. Совершено тяжкое преступление, и этому нет оправдания. Ни одно преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних не должно оставаться безнаказанным. Правоохранительные органы выясняют все подробности и обстоятельства случившегося. Уверен, виновный понесет наказание по всей строгости закона, - сказал председатель общественной организации «Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Саратовской области»  Мурадов Владимир Нариманович.