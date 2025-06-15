Общественники осудили преступные действия в отношении несовершеннолетней

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- Из средств массовой информации узнал о преступных действиях в отношении малолетнего ребёнка в Энгельсе.По имеющейся информации, молодой человек задержан правоохранительными органами, проводятся следственные действия.Уверен, виновник понесет наказание по всей строгости закона Российской Федерации.Прошу средства массовой информации не акцентировать внимание на национальной и религиозной принадлежности обвиняемого. У преступления нет национальности, а есть конкретные имя и фамилия.Общественный Совет Энгельсского муниципального района со своей стороны возьмёт на контроль расследование дела и готов оказать со своей стороны всяческое содействие правоохранительным и надзорным органам.,- подчеркнул Василий Васильевич Буцких, председатель Общественного Совета Энгельсского муниципального района.- Сегодня узнал из открытых информационных источников о преступлении в отношении несовершеннолетней девочки в Энгельсе. Совершено тяжкое преступление, и этому нет оправдания. Ни одно преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних не должно оставаться безнаказанным. Правоохранительные органы выясняют все подробности и обстоятельства случившегося. Уверен, виновный понесет наказание по всей строгости закона, - сказал председатель общественной организации «Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Саратовской области» Мурадов Владимир Нариманович.