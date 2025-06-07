7 июня 2025 СУББОТА
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Председатель Союза защиты вкладчиков, акционеров и инвесторов – о сборах денег на «защиту парка»: «С этим должны разобраться правоохранительные органы»

Общество
Сборы средств якобы на защиту сквера «Территория детства» могут оказаться новым видом мошенничества. В этом уверена Валентина Викторовна Богданова, заместитель Председателя Общественной палаты, председатель Саратовского регионального общественного движения «Союз защиты вкладчиков, акционеров и инвесторов».

- Сегодня, когда общественники заняты оказанием гуманитарной помощи участникам СВО и их семьям, ходом реализации национальных программ и проектов, я из социальных сетей узнаю, что гражданка Елена Налимова начала некий сбор средств с пенсионеров, ветеранов труда и войны на адвоката, для защиты парка в Ленинском районе.

Гражданка Налимова не скрывает свои личные реквизиты и контакты. Но куда именно пойдут собранные с пенсионеров и ветеранов деньги не понятно. Как и кому планирует отчитаться за использование денежных средств тоже не ясно. Какие договорные отношения между адвокатом и жертвователями? Не появился ли новый вид мошенничества?

Считаю, что с этим несанкционированным сбором денежных средств должны разобраться правоохранительные органы и дать соответствующую правовую оценку: информации в СМИ для этого достаточно.