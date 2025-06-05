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Известный политолог назвал преимущества использования на выборах электронного голосования

Общество
Александр Казаков, профессор кафедры политических наук СГУ им. Н.Г. Чернышевского, доктор политических наук прокомментировал решение о проведении выборов с использованием электронного голосования.
Известный политолог назвал преимущества использования на выборах электронного голосования


«В Саратовской области принят закон, который позволяет проводить выборы с использованием электронного голосования. Это решение является важным шагом в развитии избирательной системы и демократических процессов в регионе. Введение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) открывает новые возможности для избирателей, позволяя им более удобно и гибко участвовать в выборах.

Одним из ключевых аспектов данного закона является требование о том, что при проведении электронного голосования должна быть обеспечена возможность голосования с использованием традиционных бумажных бюллетеней. Это гарантирует, что все избиратели, независимо от их технической подготовки или доступа к интернету, смогут реализовать свое право голоса. Такой подход способствует инклюзивности и обеспечивает равные условия для всех участников выборного процесса.

Решение о проведении электронного голосования принимается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению избирательной комиссией области. Это создает необходимый уровень контроля и прозрачности, что особенно важно в условиях современных вызовов и угроз для демократических институтов.

Дистанционное электронное голосование значительно расширяет права избирателей, предоставляя им возможность голосовать в удобное для них время и в любом месте, где есть доступ в интернет. Это особенно актуально для тех, кто по различным причинам не может посетить избирательный участок, например, для людей с ограниченными возможностями, студентов, работающих за пределами своего региона и других категорий граждан.

Таким образом, внедрение ДЭГ в Саратовской области не только упрощает процесс голосования, но и способствует повышению явки избирателей, укреплению демократических традиций и развитию гражданского общества. Это важный шаг к более открытому и доступному выборному процессу, который отвечает современным требованиям и ожиданиям граждан».