Мастер-классы, концерты и дегустации: объявлена программа фермерской ярмарки в Москве

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Ярмарка фермерской продукции состоится в Москве в июне на Тверской площади. Продукцию представят аграрии из более чем 20 регионов России. Генеральный спонсор мероприятия — АО «Россельхозбанк».С 3 по 8 июня на Тверской площади у памятника Юрию Долгорукому пройдет ярмарка фермерской продукции. На ярмарке будут широко представлены как традиционные, так и эксклюзивные органические продукты, произведенные отечественными предприятиями и фермерскими хозяйствами России: деликатесы из осетра, свежая клубника нового урожая, крафтовые сыры из коровьего и козьего молока, грибы, орехи и травы из экологически чистых регионов, мед, различные виды ремесленного хлеба, авторские чаи, чипсы из мяса оленя и другие товары.Например, фермеры из Орловской области привезут мёд с привычных и необычных медоносов, мороженое с разными добавками и вкусами. Предприниматель из Республики Саха (Якутия) — северные и дальневосточные деликатесы, из Удмуртии — несколько видов напитка на основе комбучи, а сельскохозяйственное предприятие из Липецкой области — масла из чёрного тмина, арахиса, льна, подсолнечное масло с приправами.В официальном открытии ярмарки, которое состоится 5 июня, примут участие: Андрей Яцкин, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; Александр Двойных, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; Сергей Митин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; Александр Наролин, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; Ксения Шевелкина, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации; Максим Протасов, руководитель АНО «Российская система качества» (Роскачество); Денис Константинов, заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк»; Олег Сирота, председатель Ассоциации «Народный фермер».Запланирован пресс-подход. Выступят российские артисты, творческие коллективы, пройдут различные мастер-классы.Ярмарка приурочена к форуму «Труженики села», который пройдет в Москве 5–6 июня.Ассоциация «Народный фермер» совместно с Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведет круглый стол «Фермерство: поддержка и возможности для развития», в которой примут участие 150 человек, в том числе фермеры, представители сельхозпредприятий, отраслевых союзов и органов власти. Встреча состоится 6 июня с 14:00 до 16:00 на площадке Национального центра «Россия» (Краснопресненская набережная, 14).Модераторы встречи — Сергей Митин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, и Олег Сирота, председатель Совета Ассоциации «Народный фермер», член ОП РФ, заместитель председателя Общественного совета при Минсельхозе, координатор партийного проекта «Российское село» в Московской области.В президиуме: Ксения Шевелкина, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации; Денис Константинов, заместитель председателя Правления АО «Россельхозбанк»; Корней Биждов, президент Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков».Предполагается выступление спикеров с докладами. Фермеры, представители СМИ и агроблогеры смогут задать интересующие вопросы.