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Культурное сотрудничество станет главной темой международного чемпионата «История будущего»

Общество
Культурное сотрудничество станет главной темой международного чемпионата «История будущего»


Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» анонсировала открытие приёма заявок на участие в международном культурно-образовательном чемпионате «История будущего – 2025».

За годы своего существования чемпионат зарекомендовал себя как уникальная площадка для профессионального роста и реализации творческих амбиций студентов. Ежегодно проект привлекает сотни талантливых участников из России и зарубежных стран, давая им возможность проявить себя и получить практические навыки под руководством экспертов.

Центральной темой пятого юбилейного чемпионата «История будущего» станет «Сотрудничество между странами и регионами в области культуры». Мероприятие пройдёт в Сочи, где соберутся 20 команд молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Каждый участник команды-победителя получит денежную премию.

«Пять лет назад мы создали платформу для реализации идей талантливой молодёжи, сочетающую демонстрацию творческого потенциала с практическим воплощением этих инициатив. На сегодняшний день благодаря успешному претворению проектов в жизнь платформа подтверждает свою миссию по развитию международного и межрегионального культурного взаимодействия и сохранению наследия», – говорит генеральный директор ООГО «Российский фонд культуры» Елена Юрьевна Головнина.

Заявки принимаются до 12 сентября 2025 года на официальном сайте чемпионата. Очный этап пройдёт с 23 ноября по 27 ноября 2025 года в Сочи в федеральном центре подготовки «Юг Спорт». Финалистов чемпионата «История будущего» ждут мастер-классы, тематические лекции от лидеров креативных индустрий, проектные сессии с экспертами и самое главное – возможность представить свои идеи на международном уровне.

За четыре года проведения чемпионат стал значимым событием в культурной сфере – более 80 реализованных проектов. В числе победителей прошлых лет такие проекты, как «Петриада» (визуальная новелла про Петра I, позволяющая изучать историю России в интерактивной форме), «EDU в поезде» (образовательное тревел-шоу для путешествий по России железнодорожным транспортом), а также проект по переработке старых вещей и созданию новой одежды и аксессуаров и линия парфюмов, посвящённых русским поэтам и поэтессам.

Организатор культурно-образовательного чемпионата «История будущего» – Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры».