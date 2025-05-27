Братья-сослуживцы удостоены медалей за воинскую доблесть на СВО

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Героизм на полях сражений специальной военной операции братьев из Саратовской области отмечен государственными и ведомственными наградами.Как рассказали сослуживцы военнослужащих, бойцы 1198-го полка с позывными «Добрый» и «Кот» сражаются на передовой на Запорожском направлении.В их задачу входит эвакуация раненых с поля боя. Братья спасают жизни, рискуя своими. Эвакуировать раненых под обстрелом - задача, требующая не только мастерства, но и веры в себя и друг в друга. В 2025 году мужчины спасли 7 военнослужащих.Миссия «Доброго» и «Кота» не ограничивается только эвакуацией. Также они обеспечивают фронт всем необходимым: от боеприпасов до продовольствия. Братья выступают связующим звеном, которое помогает поддерживать боеспособность товарищей.«Каждая поездка - это риск, но для них это не просто работа, а миссия», - поделились сослуживцы саратовцев.Братья удостоены государственных и ведомственных наград, в числе которых медаль Суворова, медаль Жукова и медаль «За воинскую доблесть».