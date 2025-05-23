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ВООП представил «Клик и чисто» на ключевой платформе экологического диалога — НМЭК-2025

Общество
ВООП представил «Клик и чисто» на ключевой платформе экологического диалога — НМЭК-2025


Всероссийское общество охраны природы (ВООП), старейшая общественная организация России, отмечающая в этом году столетний юбилей, принимает активное участие в Невском экологическом конгрессе (НМЭК-2025), который традиционно проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 22–23 мая. В рамках насыщенной деловой программы Конгресса ВООП представил свой новый инновационный проект, направленный на повышение уровня экологической культуры и формирование полезных привычек у граждан. 

Невский экологический конгресс является одной из ключевых площадок в стране для диалога по актуальным вопросам охраны окружающей среды. Он предоставляет уникальную возможность для обмена опытом, презентации передовых инициатив и создания условий для реализации совместных природоохранных проектов между представителями власти, бизнеса, науки и общественности. 

Одним из центральных событий первого дня Конгресса, 22 мая, стала презентация нового онлайн-проекта ВООП под названием Клик и чисто». Презентация состоялась на главной сцене в торжественном Екатерининском зале Таврического дворца, собрав внимание участников Конгресса. 

Проект «Клик и чисто» разработан ВООП с целью формирования экологичного образа жизни, изменения культуры потребительского поведения и создания устойчивых экологических привычек у россиян всех возрастов. Используя современные подходы и цифровые инструменты, проект стремится максимально вовлечь население в заботу об окружающей среде, подчеркивая, что конкретные действия каждого гражданина являются фундаментом чистого и здорового будущего страны. 

Председатель ВООП Вячеслав Фетисов подчеркнул значимость проекта и его актуальность в условиях современных вызовов и напомнил, что именно Российская Федерация является лидером по запасам чистой воды, чистого воздуха, продовольствия и других ресурсов: «Невский конгресс принимает большое количество делегатов из разных государств, и я призываю все присутствующие здесь страны объединяться с Россией, чтобы единой командой решать все глобальные проблемы, которые сегодня стоят перед миром». 

Исполнительный директор ВООП в Московской области Ярослав Вольпин, презентуя проект перед участниками форума отметил: «Проект ВООП «Клик и чисто» направлен на формирование экологичного образа жизни, изменение культуры потребительского поведения и создание полезных экологических привычек у россиян разного возраста. Мы готовы использовать новые подходы и современные инструменты, мы стремимся, чтобы как можно больше людей в нашей стране осознало всю важность заботы об окружающей среде. Только конкретные шаги каждого гражданина помогут привести к чистому и здоровому будущему нашей страны». 

Проект «Клик и чисто», реализованный при партнерской поддержке «Филип Моррис интернэшнл» в России, представляет собой интерактивную онлайн-платформу, объединяющую образовательный и игровой форматы. Как пояснила управляющий по устойчивому развитию «Филип Моррис интернэшнл» в России Ольга Лучина: «Для нашей компании, работающей в потребительском сегменте, развитие ответственной культуры потребления – одно из главных направлений работы в области устойчивого развития. Платформа «Россия без мусора 2.0. Клик и чисто» сегодня объединяет целую онлайн-библиотеку знаний в области ответственного потребления и бережного отношения к природе, а также возможности для пользователей задать вопрос и получить ответ эколога. У платформы «Клик и Чисто» есть программа-сателлит – «Всероссийский день чистоты». Каждый год в сентябре волонтеры из разных компаний, которых объединяет Национальный совет по корпоративному волонтерству, собираются, чтобы подготовить свой город к зиме после лета. Будем и дальше стремиться вместе развивать культуру бережливого отношения к необыкновенно красивой природе нашей страны». 

Презентация проекта «Клик и чисто» на Невском экологическом конгрессе продемонстрировала, как старейшая и наиболее авторитетная природоохранная структура страны держит «руку на пульсе», с легкостью используя современные инструменты и подходы для вовлечения максимально широкой аудитории в решение экологических задач и формирование ответственного отношения к природе. 

Ярослав Вольпин призвал участников Невского конгресса активнее присоединиться к проекту, чтобы не только проверить свои игровые навыки, но и знания в сфере охраны окружающей среды. 

На фото: Ольга Лучина и Ярослав Вольпин