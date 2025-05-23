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Член Общественной палаты призвала депутатов работать над образованием совместно

Общество
Фетисова Алла Валериевна - член Общественной палаты Саратовской области, Президент благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца», многодетная мать:


«Прочитала в сети мнение некоторых депутатов о саратовском образовании и хотелось бы выразить свою точку зрения.

Система образования одна из самых сложных сфер нашей жизни, все понимают, что развитие этой системы - наше будущее. Для меня, как многодетной мамы, важно, что последние годы наблюдаются положительные изменения в образовательной системе нашего региона, этому вопросу уделяется особое внимание. Строятся современные школы, обновляют оборудование, а главное совершенствуется воспитательная составляющая. Мы видим улучшение условий труда педагогов, ведь это колоссальный труд, и каждый родитель это понимает.

Хочется обратить внимание, что только системная работа правительства области, депутатов и общественников поможет нам развивать образование и делать его качественнее. Думаю, что делать заявления о кризисе, основываясь только на частных случаях - неправильно. Давайте сосредоточимся на конструктивной работе, поддержке педагогических коллективов и создании благоприятных условий для наших детей».