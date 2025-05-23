Автоэксперт о платных парковках в Саратове: «Для крупных городов это общемировая тенденция»

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С 1 июня в Саратове заработает система платных парковок. Как сообщает администрация города Саратова, предусмотрено внедрение 12 платных парковочных зон более чем на 245 машиномест. Учтены возможности безвозмездного и льготного пользования платными парковками для ветеранов боевых действий, многодетных семей, инвалидов и других категорий.О практике внедрения платных парковок в областном центре высказался автоэксперт из Саратова Виктор Мартыненко:- Устройство платных парковок – общемировая тенденция. Повсеместно, особенно в крупных городах, за последнее время сильно возрос автомобильный трафик, и дорожная сеть с ним явно не справляется. Водители оставляют свои авто прямо на проезжей части, паркуются вторым рядом, что естественно, сказывается на пропускной способности дорог. В зимнее время ещё и затрудняется уборка улиц. В Саратове для парковок выбрали такие варианты улиц, где будет удобно поставить автомобили без заужения проезжей части. Если власти будут развивать систему платных парковок дальше, нужно будет задуматься над вопросом расширения самих дорог.В целом, концепция платных парковок уместна, она позволит разгрузить центр города, при условии, что водители действительно будут парковать автомобили корректно и правильно. Когда я еду по Санкт-Петербургу, я знаю, что легко смогу припарковаться в центре за 100 рублей в час. Конечно, в пиковые дни иногда приходится покружить в поисках парковки. Однако это просто нужно учитывать и быть к этому готовым, – отметил автоэксперт.Напомним, саратовские парковки будут работать по будням с 8:00 до 20:00. Ночью, в выходные и праздничные дни парковка на них будет бесплатной.