Комитет семей воинов Отечества помог саратовским бойцам получить статус ветеранов боевых действий

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Вернувшиеся на «гражданку» бойцы нуждались в помощи для получения статуса ветеранов боевых действий.Как рассказала руководитель КСВО Саратовской области Елена Гамидова, представители Комитета помогли землякам подготовить необходимые документы, которые были подтверждены руководством ЧВК и направлены в Минобороны.Участники специальной военной операции Роман А. и Александр К., жители Александрово-Гайского района, на днях получили удостоверения ветеранов боевых действий, выразив благодарность за помощь Комитету и лично Елене Гамидовой.Стоит отметить, что работа саратовского Комитета семей воинов Отечества в этом направлении продолжается – в настоящее время ожидают присвоения статуса еще несколько экс-бойцов ЧВК.