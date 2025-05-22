Комитет семей воинов Отечества помог саратовским бойцам получить статус ветеранов боевых действий
В феврале текущего года в Комитет семей воинов Отечества Саратовской области поступили обращения участников специальной военной операции, проходивших службу в подразделениях ЧВК.
Вернувшиеся на «гражданку» бойцы нуждались в помощи для получения статуса ветеранов боевых действий.
Как рассказала руководитель КСВО Саратовской области Елена Гамидова, представители Комитета помогли землякам подготовить необходимые документы, которые были подтверждены руководством ЧВК и направлены в Минобороны.
Участники специальной военной операции Роман А. и Александр К., жители Александрово-Гайского района, на днях получили удостоверения ветеранов боевых действий, выразив благодарность за помощь Комитету и лично Елене Гамидовой.
Стоит отметить, что работа саратовского Комитета семей воинов Отечества в этом направлении продолжается – в настоящее время ожидают присвоения статуса еще несколько экс-бойцов ЧВК.
Вернувшиеся на «гражданку» бойцы нуждались в помощи для получения статуса ветеранов боевых действий.
Как рассказала руководитель КСВО Саратовской области Елена Гамидова, представители Комитета помогли землякам подготовить необходимые документы, которые были подтверждены руководством ЧВК и направлены в Минобороны.
Участники специальной военной операции Роман А. и Александр К., жители Александрово-Гайского района, на днях получили удостоверения ветеранов боевых действий, выразив благодарность за помощь Комитету и лично Елене Гамидовой.
Стоит отметить, что работа саратовского Комитета семей воинов Отечества в этом направлении продолжается – в настоящее время ожидают присвоения статуса еще несколько экс-бойцов ЧВК.