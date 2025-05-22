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Грант Фонда Юрия Лужкова поможет участникам «АртПрома» реализовать креативные идеи

Общество
21 мая в Самаре стартовал международный фестиваль креативных технологий «АртПром», организованный Фондом всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» совместно с правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и при участии Фонда Юрия Лужкова.



В течение трех дней в вузах Самары будут проходить сессии, объединенные темой «Искусство для промышленности» и посвященные научно-технической анимации, документальному кино и видеороликам о науке и технике, применению медиаинструментов для освещения достижений науки и развития технологий, визуальным решениям в научно-технической сфере, созданию подкастов и другой аудиопродукции о науке и промышленности, производству текстовых материалов на темы науки и промышленности и прочее.

В рамках деловой программы технофорума руководители предприятий промышленности выступят перед молодыми специалистами, пройдут экспертные дискуссии, а итоговая сессия будет состоять из презентаций лучших практик соединения промышленности и искусства для развития регионов.

После знакомства с заявками от творческих команд, приехавших на фестиваль, Фонд Юрия Лужкова предоставит грант в размере 300 тысяч рублей, направленный на развитие и реализацию идей талантливых молодых специалистов. Поддержка молодых новаторов – важный аспект деятельности Фонда, так как Юрий Михайлович Лужков был страстным изобретателем и новатором, владел правами на использование многих изобретений, являлся автором и соавтором сотен патентов.

Участие Фонда Юрия Лужкова в фестивале «АртПром» стало продолжением многолетнего и плодотворного сотрудничества с фестивалем «От Винта!», в рамках которого в год 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова была основана премия «Молодой инноватор» им. Ю. М. Лужкова с целью поддержки новаторской инициативы среди молодежи. Этой премией ежегодно награждаются молодые изобретатели, чьи работы признаются экспертами и Фондом наиболее ценными.

«АртПром» входит в линейку мероприятий международного фестиваля молодежного научно-технического творчества «От Винта!» (с 2015 года действует под эгидой Минпромторга России) и представляет собой коммуникационную площадку для взаимодействия промышленных предприятий, инжиниринговых центров и технически ориентированной молодежи с целью обмена опытом и воплощения в жизнь технологических достижений, идей и замыслов. Фестиваль проводится в год 20-летнего юбилея «От Винта!». Его целью является популяризация достижений науки и технологий через искусство, дизайн и современные медиа при участии креативных команд промышленного сектора и профессионалов творческих индустрий.

Помимо сотрудничества с фестивалем «От Винта!», Фонд является партнером образовательного международного проекта «Всероссийский экономический диктант», который ежегодно проводится в России, странах СНГ и ближнем зарубежье. Совместно с альма-матер Юрия Лужкова – РГУ нефти и газа Губкина – реализуется именная стипендиальная программа им. Ю. М. Лужкова; в Институте экономики, управления и финансов Российского нового университета ведется работа по систематизации и осмыслению научного наследия Юрия Лужкова в академическом контексте.

Основная задача Фонда Юрия Лужкова – развитие прогрессивных идей, продолжение добрых начинаний, а также сохранение богатейшего наследия, которое Ю. М. Лужков оставил в общественно-политической, научной, технологической и гуманитарной областях.