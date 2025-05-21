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Молодежный фестиваль «АртПром» станет площадкой для продвижения молодых талантов при участии Фонда Юрия Лужкова 

Общество
Молодежный фестиваль «АртПром» станет площадкой для продвижения молодых талантов при участии Фонда Юрия Лужкова 

Фонд Юрия Лужкова примет участие в международном фестивале креативных технологий «АртПром» и предоставит премию в размере 300 тысяч рублей для поддержки идей талантливых молодых специалистов.

С участием Фонда Юрия Лужкова Фонд всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» совместно с правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации проведет международный фестиваль креативных технологий «АртПром» 21, 22 и 23 мая в Самаре.

«АртПром» входит в линейку мероприятий международного фестиваля молодежного научно-технического творчества «От Винта!» (с 2015 года действует под эгидой Минпромторга России) и представляет собой коммуникационную площадку для взаимодействия промышленных предприятий, инжиниринговых центров и технически ориентированной молодежи с целью обмена опытом и воплощения в жизнь технологических достижений, идей и замыслов.

В вузах Самары будут организованы сессии, объединенные темой «Искусство для промышленности» и посвященные научно-технической анимации, документальному кино и видеороликам о науке и технике, применению медиаинструментов для освещения достижений науки и развития технологий, визуальным решениям в научно-технической сфере, созданию подкастов и другой аудиопродукции о науке и промышленности, производству текстовых материалов на темы науки и промышленности и прочее.

В рамках деловой программы технофорума руководители предприятий промышленности выступят перед молодыми специалистами, пройдут экспертные дискуссии, а итоговая сессия будет состоять из презентаций лучших практик соединения промышленности и искусства для развития регионов.

Участие Фонда Юрия Лужкова в программе «АртПрома» стало продолжением многолетнего и плодотворного сотрудничества с фестивалем «От Винта!», в рамках которого в год 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова была основана премия «Молодой инноватор» им. Ю. М. Лужкова с целью поддержки новаторской инициативы среди молодежи. Этой премией ежегодно награждаются молодые изобретатели, чьи работы признаются экспертами и Фондом наиболее ценными.

Сотрудничество Фонда с фестивалем креативных технологий неслучайно – Юрий Михайлович Лужков был страстным изобретателем и новатором, являлся автором и соавтором сотен патентов.

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина выразила уверенность в том, что фестиваль креативных технологий получил бы его безоговорочную поддержку: «Творчество и изобретательство были страстью Юрия Михайловича. Чтобы следовать инновационным путем развития, повторял он, нужны не просто высококвалифицированные специалисты, но молодые и увлеченные творческие люди, обладающие смелостью нестандартно мыслить, искать новые решения, осваивать современные технологии».

Помимо сотрудничества с фестивалем «От Винта!», Фонд является партнером образовательного международного проекта «Всероссийский экономический диктант», который ежегодно проводится в России, странах СНГ и ближнем зарубежье. Совместно с альма-матер Юрия Лужкова – РГУ нефти и газа Губкина – реализуется именная стипендиальная программа им. Ю. М. Лужкова; в Институте экономики, управления и финансов Российского нового университета ведется работа по систематизации и осмыслению научного наследия Юрия Лужкова в академическом контексте.

Основная задача Фонда Юрия Лужкова – развитие прогрессивных идей, продолжение добрых начинаний, а также сохранение богатейшего наследия, которое Ю. М. Лужков оставил в общественно-политической, научной, технологической и гуманитарной областях.

Фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова