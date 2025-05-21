Молодежный фестиваль «АртПром» станет площадкой для продвижения молодых талантов при участии Фонда Юрия Лужкова 

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Фонд Юрия Лужкова примет участие в международном фестивале креативных технологий «АртПром» и предоставит премию в размере 300 тысяч рублей для поддержки идей талантливых молодых специалистов.С участием Фонда Юрия Лужкова Фонд всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» совместно с правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации проведет международный фестиваль креативных технологий «АртПром» 21, 22 и 23 мая в Самаре.«АртПром» входит в линейку мероприятий международного фестиваля молодежного научно-технического творчества «От Винта!» (с 2015 года действует под эгидой Минпромторга России) и представляет собой коммуникационную площадку для взаимодействия промышленных предприятий, инжиниринговых центров и технически ориентированной молодежи с целью обмена опытом и воплощения в жизнь технологических достижений, идей и замыслов.В вузах Самары будут организованы сессии, объединенные темой «Искусство для промышленности» и посвященные научно-технической анимации, документальному кино и видеороликам о науке и технике, применению медиаинструментов для освещения достижений науки и развития технологий, визуальным решениям в научно-технической сфере, созданию подкастов и другой аудиопродукции о науке и промышленности, производству текстовых материалов на темы науки и промышленности и прочее.В рамках деловой программы технофорума руководители предприятий промышленности выступят перед молодыми специалистами, пройдут экспертные дискуссии, а итоговая сессия будет состоять из презентаций лучших практик соединения промышленности и искусства для развития регионов.Участие Фонда Юрия Лужкова в программе «АртПрома» стало продолжением многолетнего и плодотворного сотрудничества с фестивалем «От Винта!», в рамках которого в год 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова была основана премия «Молодой инноватор» им. Ю. М. Лужкова с целью поддержки новаторской инициативы среди молодежи. Этой премией ежегодно награждаются молодые изобретатели, чьи работы признаются экспертами и Фондом наиболее ценными.Сотрудничество Фонда с фестивалем креативных технологий неслучайно – Юрий Михайлович Лужков был страстным изобретателем и новатором, являлся автором и соавтором сотен патентов.Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина выразила уверенность в том, что фестиваль креативных технологий получил бы его безоговорочную поддержку: «Творчество и изобретательство были страстью Юрия Михайловича. Чтобы следовать инновационным путем развития, повторял он, нужны не просто высококвалифицированные специалисты, но молодые и увлеченные творческие люди, обладающие смелостью нестандартно мыслить, искать новые решения, осваивать современные технологии».Помимо сотрудничества с фестивалем «От Винта!», Фонд является партнером образовательного международного проекта «Всероссийский экономический диктант», который ежегодно проводится в России, странах СНГ и ближнем зарубежье. Совместно с альма-матер Юрия Лужкова – РГУ нефти и газа Губкина – реализуется именная стипендиальная программа им. Ю. М. Лужкова; в Институте экономики, управления и финансов Российского нового университета ведется работа по систематизации и осмыслению научного наследия Юрия Лужкова в академическом контексте.Основная задача Фонда Юрия Лужкова – развитие прогрессивных идей, продолжение добрых начинаний, а также сохранение богатейшего наследия, которое Ю. М. Лужков оставил в общественно-политической, научной, технологической и гуманитарной областях.Фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова