Прививочная кампания против гриппа в Саратовской области идет полным ходом

просмотров: 132

Прививку можно сделать совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства, а также в развернутых мобильных прививочных пунктах в своем городе.«Если вы не успели привиться от гриппа в начале осени, то сделать прививку все равно не поздно. Обычно пик активности гриппа достигается в феврале и снижается в марте.Еще раз хочу напомнить, что надежная защита от гриппа — это своевременная вакцинация и соблюдение простых правил гигиены, укрепление своего иммунитета, приверженность здоровому питанию, занятия спортом и отсутствие стрессов. Сделайте прививку от гриппа и будьте здоровы!», - призвал и.о. министра здравоохранения Виталий Луцет.