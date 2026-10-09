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Прививочная кампания против гриппа в Саратовской области идет полным ходом

Новости / Здоровье
Прививочная кампания против гриппа в Саратовской области идет полным ходом

 
Прививку можно сделать совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства, а также в развернутых мобильных прививочных пунктах в своем городе.
 
«Если вы не успели привиться от гриппа в начале осени, то сделать прививку все равно не поздно. Обычно пик активности гриппа достигается в феврале и снижается в марте.
Еще раз хочу напомнить, что надежная защита от гриппа — это своевременная вакцинация и соблюдение простых правил гигиены, укрепление своего иммунитета, приверженность здоровому питанию, занятия спортом и отсутствие стрессов. Сделайте прививку от гриппа и будьте здоровы!», - призвал и.о. министра здравоохранения Виталий Луцет.
 