Саратовские казаки оказывают содействие в охране общественного порядка

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Казаки Энгельсского, Новоузенского, Балашовского и Александрово-Гайского казачьих обществ Саратовской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов продолжают нести государственную гражданскую службу по охране общественного порядка.На ежедневной основе, после утреннего и вечернего разводов, казаки осуществляют патрулирование центральных площадей и скверов, парковых зон и общественных пространств.В период проведения единого дня голосования охрана территориальных избирательных участков осуществлялась казаками в круглосуточном режиме.Кроме того, казачьи дружины традиционно привлекаются к обеспечению правопорядка во время проведения культурных и спортивных мероприятий, обеспечивая безопасность граждан.«Участие в охране общественного порядка – важное направление деятельности казачьих обществ области. Мы не просто помогаем правоохранительным органам, а вместе с ними отвечаем за безопасность жителей, за порядок на площадях, в парках и во время массовых мероприятий.Данное взаимодействие осуществляется в рамках реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года, и в нашем регионе созданы для этого необходимые условия. Ведь казачество и государственная служба неразрывно связаны».