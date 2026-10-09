Новая арена для единоборств в Саратове поможет воспитать чемпионов
Уже к лету следующего года у саратовских борцов появится собственный современный комплекс – арена для единоборств. Об этом накануне сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Для Саратовской области это важный шаг в развитии спортивной отрасли. В регионе традиционно сильны школы единоборств. Наши спортсмены достойно представляют область на всероссийских и международных соревнованиях, завоёвывают медали престижных турниров и подтверждают высокий уровень подготовки.
При этом за каждым спортивным результатом стоят ежедневный труд спортсмена, профессионализм тренера и, конечно, условия, в которых проходит подготовка. Поэтому строительство специализированного комплекса имеет большое значение как для уже состоявшихся спортсменов, так и для юных ребят, которые только начинают свой путь в спорте.
«В Саратовской области самбо пользуется большой популярностью. У нас много талантливых спортсменов, которые добиваются серьёзных результатов, в том числе на международной арене. И наша общая цель – создать условия, чтобы таких ребят становилось ещё больше. Появление современного специализированного комплекса даст новые возможности для тренировочного процесса, позволит эффективнее организовывать подготовку спортсменов разного возраста и уровня мастерства. Для детей это дополнительная мотивация заниматься спортом и стремиться к высоким результатам, для тренеров — возможность совершенствовать методики подготовки и работать с большим количеством перспективных ребят», – отметил старший тренер сборной Саратовской области по самбо, тренер-преподаватель школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам им.С.Ахмерова Седрак Торосян.
Современная арена позволит создать комфортные условия для тренировок, повысить качество подготовки спортсменов и привлечь к занятиям ещё больше детей и молодёжи. Это новые возможности для раскрытия спортивного потенциала, совершенствования мастерства и достижения высоких результатов.
Для Саратовской области это важный шаг в развитии спортивной отрасли. В регионе традиционно сильны школы единоборств. Наши спортсмены достойно представляют область на всероссийских и международных соревнованиях, завоёвывают медали престижных турниров и подтверждают высокий уровень подготовки.
При этом за каждым спортивным результатом стоят ежедневный труд спортсмена, профессионализм тренера и, конечно, условия, в которых проходит подготовка. Поэтому строительство специализированного комплекса имеет большое значение как для уже состоявшихся спортсменов, так и для юных ребят, которые только начинают свой путь в спорте.
«В Саратовской области самбо пользуется большой популярностью. У нас много талантливых спортсменов, которые добиваются серьёзных результатов, в том числе на международной арене. И наша общая цель – создать условия, чтобы таких ребят становилось ещё больше. Появление современного специализированного комплекса даст новые возможности для тренировочного процесса, позволит эффективнее организовывать подготовку спортсменов разного возраста и уровня мастерства. Для детей это дополнительная мотивация заниматься спортом и стремиться к высоким результатам, для тренеров — возможность совершенствовать методики подготовки и работать с большим количеством перспективных ребят», – отметил старший тренер сборной Саратовской области по самбо, тренер-преподаватель школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам им.С.Ахмерова Седрак Торосян.
Современная арена позволит создать комфортные условия для тренировок, повысить качество подготовки спортсменов и привлечь к занятиям ещё больше детей и молодёжи. Это новые возможности для раскрытия спортивного потенциала, совершенствования мастерства и достижения высоких результатов.