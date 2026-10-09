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Заключительную главу «Киновертикали-2026» «напишет» Роман Курцын

Новости
Заключительную главу «Киновертикали-2026» «напишет» Роман Курцын

 
9 сентября состоится торжественное закрытие и награждение победителей XIII Международного фестиваля «Киновертикаль».
 
Главный гость последнего фестивального дня – актер, сценарист, каскадёр и продюсер Роман Курцын. Зрители «Киновертикали» смогут встретиться с ним на центральной площадке фестиваля – в кинотеатре «Победа» после показа ленты «Малыш-каратист» (12+, реж. А. Алферов). На сцене кинотеатра Роман появится вместе с юной ученицей своей актерской и каскадерской школы – актрисой Алиной Соколовой, исполнившей главную роль в фильме.
 
А позже актер станет почетным гостем торжественной церемонии закрытия Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».
 
Роман Курцын окончил Ярославский государственный театральный институт, в 2007 дебютировал в кино. Член Гильдии каскадеров и Гильдии актеров России.
 
В его фильмографии более 100 кинопроектов, получил награды 8 отечественных кинофестивалей. Арт-директор и соучредитель Театра каскадеров «Ярфильм». Спродюссировал 5 лент, в фильме «Малыш-каратист» впервые выступил автором сценария.
 