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В Саратове прошел патриотический форум «Вместе – мы сила»

Новости
В Саратове прошел патриотический форум «Вместе – мы сила»

 
В музее истории СВО состоялся областной патриотический форум «Вместе – мы сила», объединивший волонтеров региона, активистов студенческих и общественных организаций, школьников, а также воспитанников лицеев и Саратовских кадетских школ-интернатов. Событие было направлено на укрепление межнационального согласия, патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти.
 
Программа форума охватила комплекс образовательных, дискуссионных и интерактивных форматов. В рамках пленарного заседания «Молодежь России: взгляд в будущее единства» участники провели открытый диалог с ветеранами боевых действий и общественными деятелями, обсудив ключевые вопросы межэтнического согласия. Также для молодых людей прошло обучающее занятие по самоопределению и личностному развитию, а краеведческая интеллектуальная игра «Загадки земли Саратовской» позволила командам проверить знания об истории родного региона.
 
«Сегодня подлинный патриотизм выражается в конкретных делах, сохранении исторической правды и бережном отношении к нашему многонациональному единству. Наш форум доказал, что у подрастающего поколения есть глубокое понимание своей ответственности за будущее региона и всей страны», — отметила председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.
 
Завершением программы стала торжественная церемония возложения цветов в сквере на Театральной площади к мемориальной доске Герою России Александру Аксенову.
 
Организаторами форума выступили Комитет молодежной политики Саратовской области, ГБУ МЦСО «Молодежь Плюс», Саратовское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
 