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Юные артисты готовят спектакль по пьесе саратовской писательницы для   «Театрального Приволжья»

Новости
Юные артисты готовят спектакль по пьесе саратовской писательницы для   «Театрального Приволжья»

 
В Саратове  работает инклюзивная театральная лаборатория "СвеТень" - пространство, где дети с ограниченными возможностями здоровья и их сверстники вместе осваивают театральное искусство, развивают навыки общения и командного взаимодействия. Для занятий приобретено 17 единиц современного светового, звукового и технического оборудования, имеются настольные ширмы и наборы фигурок. Репетиции проводятся на базе клуба «Праздничный Саратов».
 
В подготовительном процессе с участниками работают педагог-психолог и дефектолог. Специальные тренинги направлены на развитие умения слышать друг друга, управлять эмоциями и эффективно взаимодействовать в коллективе. В рамках лаборатории дети уже освоили изготовление марионеток, их «оживление» с помощью света, прошли серию занятий по артикуляции, импровизации и созданию мини-сценок.
 
В настоящий момент творческая группа работает над постановкой по пьесе саратовской писательницы, члена Российского союза писателей Юлии Клюевой. Участники вместе с педагогами создают характеры и голоса персонажей, осваивают сценические приёмы и технику управления куклами. Поддержку в репетиционном процессе оказывают волонтеры — студенты факультета психолого-педагогического и специального образования СГУ имени Н. Г. Чернышевского, помогающие детям  раскрыть творческий потенциал.
 
Каждый репетиционный день приближает коллектив к общей премьере: впереди отработка световых партитур, финальная сборка спектакля и итоговый показ, который запланирован на ноябрь.
 
«Поддержка творческих инициатив и детских увлечений — одна из приоритетных задач в Саратовской области. Конкурсы и фестивали дают юным артистам возможность проявить себя, обменяться опытом и получить профессиональную поддержку. Фестиваль «Театральное Приволжье» помогает объединить ребят из разных городов и сообществ, создаёт условия для инклюзивного творчества и воспитания новой аудитории театра. Этот фестиваль уже 8 лет  открывает детям путь к искусству и помогает раскрыть талант», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 
Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.
 