В Озинской новой поликлинике - современный цифровой аппарат

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Основная задача маммографии — выявить изменения в структуре молочной железы, в том числе на ранних стадиях, когда симптомов ещё нет. С её помощью можно обнаружить доброкачественные образования, узелковые уплотнения, кальцинаты, которые иногда являются ранним признаком рака.«На ранних стадиях заболевания гораздо лучше поддаются лечению — и шансы на полное восстановление существенно выше. Регулярные обследования на современном оборудовании являются максимально точными, а это значит, что и спасают жизни», - рассказала главный врач больницы Светлана Бибикова.Напоминаем, что маммографию необходимо проходить регулярно, с 40 до 50 лет 1 раз в 2 года (при отсутствии жалоб), после 50 лет - ежегодно. При высоком риске (наследственность, мастопатия) необходимо обследоваться раз в год или чаще независимо от возраста.Дорогие женщины, не откладывайте заботу о себе! Пройдите профилактическое обследование.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».