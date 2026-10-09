Старейший завод области показал роботов, литье и музей с «лимонками» времен войны

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Заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин побывал с рабочим визитом на электротехническом заводе «ГЭКСАР». Зампред правительства ознакомился с производственными мощностями предприятия, осмотрел роботизированные участки, новый участок аддитивных технологий с 3D-принтерами и производственный музей.Основное внимание во время посещения предприятия было уделено роботизированным участкам, созданным на базе коллаборативных промышленных роботов UR 10e, которые интегрированы с металлообрабатывающим оборудованием с числовым программным управлением.«В основном роботы используются в машиностроении и приборостроении. То есть, в тех отраслях, где наблюдается наибольший эффект от замены человека на машину. Робот, как известно, работает 24/7 и стабильно обеспечивает изготовление качественной продукции. Как следствие, эффективность и производительность оборудования, которое работает вместе с роботами, возрастает», — отметил глава Минпромэнерго Михаил Торгашин.На заводе уже работают несколько комплексов, где вместе с обычными станками трудятся роботы. Их сделали на базе коллаборативных роботов UR 10e, которые подключены к станкам с числовым программным управлением. Речь идет о токарном, шлифовальном и листогибочном комплексах. Также Михаилу Торгашину продемонстрировали работу литейного участка, где робот вместе со специалистом занимаются горячим литьём деталей.«Сотрудников, которые у нас работали на ручной гибке, токарной и шлифовальной обработке, мы переквалифицировали в операторов, которые в настоящее время контролируют роботизированные процессы. Роботы не только облегчают условия труда для людей, но избавляют от опасной работы. Например, расплавленный металл на литейном производстве раньше приходилось черпать и заливать в пресс-формы человеку, теперь это делает робот», — рассказал технический директор Электротехнического завода «ГЭКСАР» Дмитрий Хорошавин.История завода «ГЭКСАР» насчитывает 131 год. На предприятии имеется музей, в экспозиции которого представлены десятки уникальных экспонатов: образцы продукции завода, награды и раритетные фотографии. Отдельное место занимают изделия, выпускавшиеся в период Великой Отечественной войны, когда завод был перепрофилирован. В то время предприятие производило гранаты Ф-1 («лимонки»), саперные лопатки и другую продукцию военного назначения.В настоящее время предприятие выпускает электродвигатели стрелочных приводов, панели питания устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, блоки и устройства для систем управления движением поездов. Продукция завода поставляется по всей России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. В частности, недавно предприятие поставило электродвигатель для перевода железнодорожной стрелки в Индию.